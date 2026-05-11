La licitación del servicio de bicis avanza según lo previsto y se abordará esta semana cuántos Ayuntamientos se unirán

PAMPLONA 11 May. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Gobierno Estratégico, Urbanismo, Vivienda y Agenda 2030 del Ayuntamiento de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha afirmado que la licitación del servicio de bicicletas eléctricas "estará para salir, está en Intervención", y que esta misma semana va a haber una reunión con los Ayuntamientos para que "aquellos que habían mostrado interés lo definan ya más en concreto".

En respuesta a los medios de comunicación durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local del Consistorio, Abaurrea ha explicado que el objetivo de la reunión de esta semana es "que cada ayuntamiento nos diga cuántas bases con bicicletas desearía".

"Hay una parte que es la ideal, es decir, lo que técnicamente sería lo ideal, y por otro lado está lo que cada ayuntamiento quiere o puede gastar en este sistema. Eso es lo que vamos a hacer esta semana, sin perjuicio de que la licitación siga adelante. Estará para salir, está en Intervención, y en cuanto salga tendrá ya su recorrido, en principio, sobre los plazos que estábamos trabajando", ha subrayado.

Ha añadido Abaurrea que "el habernos acomodado en este último mes al trabajo con Mancomunidad, algo de retraso nos ha generado, pero en principio no parece que vaya a alterar en exceso las previsiones que teníamos".

En cuanto a la previsión de cuántos Ayuntamientos se incorporarán al sistema, ha indicado que "en principio, la expectativa es que siga habiendo un número importante, que supere la decena".

Respecto a los pasos que quedan por delante, ha explicado que, posteriormente, "cada ayuntamiento tiene que hacer una delegación de competencias en Mancomunidad, luego Mancomunidad tiene que hacer una asamblea donde acepte esa delegación, y vamos a ver si nos vamos moviendo en los plazos previstos, que estaremos ahí septiembre-octubre, y luego ya la implementación del sistema".

Según ha destacado, "no es lo mismo que un ayuntamiento diga 'quiero estar', que que diga 'quiero estar pero solo me puedo permitir una base'". "Me imagino que algunos ayuntamientos se debatirán entre si incorporarse o no, a la vista de lo que ya en la última sesión se estableció como previsión de coste de cada una de las bases", ha apuntado, tras añadir que "cada ayuntamiento luego tiene que hacer su debate propio" y "garantizar que ese dinero va a estar disponible en 2027".

"Un ayuntamiento, su alcaldía puede estar muy de acuerdo, pero luego tiene que garantizar que la corporación le va a respaldar en los próximos proyectos presupuestarios", ha advertido, tras remarcar que la reunión de esta semana "es muy importante", porque "ahí veremos exactamente ya cuántos ayuntamientos son los que definitivamente se van a incorporar y con qué nivel de implantación".

En cuanto al modelo de financiación, ha señalado que "no se ha cerrado exactamente" y que "estamos en transición". El "deseo político-institucional, que ya se ha manifestado de forma clara, rotunda y además unánime", es que "en algún momento Mancomunidad va a gestionar todo el servicio", pero "no se ha cerrado todavía cuál es el modelo de financiación".

Hay dos modelos, un "modelo TUC" y otro modelo que es del que Pamplona va a hacer la licitación, de forma que "va a asumir una serie de compromisos con la empresa que resulte adjudicataria, y ahí se establece un coste medio por bicicleta".

"Lo que pasa es que la segunda fase, que todavía no está decidida, es si luego va a haber un sistema parecido al TUC, donde, al margen de que tengas una o dos bases en tu territorio, hay un abono, un pago completo y que se repercute, por ejemplo, en proporción a la población o cuestiones de ese tipo. Pero eso todavía no está cerrado", ha incidido.

PREVÉ LA JUDICIALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN CON RIDE ON

Por otro lado, en cuanto a la situación con la empresa adjudicataria del anterior sistema, Ride On, Abaurrea ha explicado que "se nos va abocando" a los tribunales.

"Ride On tomó dos decisiones: no aceptar la propuesta del Ayuntamiento, ni mantener tampoco una última sesión negociadora. Canceló el servicio de manera unilateral, y a partir de entonces el Ayuntamiento lo que ha estado haciendo es estableciendo las cuantías de las reclamaciones y procediendo a las mismas", ha explicado.

Ha destacado Abaurrea que "nosotros no tendríamos deuda pendiente con Ride On, sino lo contrario, tenemos una reclamación de cuantías a Ride On que nos podrían llevar tanto a la reclamación vía judicial como a la solicitud de la incoación de un expediente de concurso de acreedores". "Todavía estamos ahí, no se ha resuelto", ha apuntado.

Sin embargo, "lo que sí parece evidente es que esto se va a terminar judicializando". "Pero estamos diseccionando bien una cosa y la otra. Una es el cierre del capítulo anterior con Ride On y el sistema antiguo, y por otro lado, la licitación del nuevo sistema y las relaciones con el resto de ayuntamientos y la comarca, que no tienen por qué contaminarse en el camino", ha afirmado.