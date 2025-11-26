Licitada la construcción de una nueva glorieta en la intersección de la NA-2310 con la PA-30 y el polígono de Mutilva

Ubicación donde se construirá la nueva glorieta de Mutilva . - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras, ha sacado a licitación, por un valor de 881.342 euros (IVA incluido), las obras para la ejecución de una nueva glorieta en la intersección de la carretera local NA-2310 con los ramales de enlace de la PA-30, Ronda de Pamplona, a la altura del polígono de Mutilva.

Las obras, que tendrán un plazo de ejecución de dos meses y medio, tiene como objeto eliminar los actuales giros a la izquierda que permiten acceder a la calle U del polígono de Mutilva, para que dicho movimiento se pueda realizar desde la nueva rotonda. Esta acción pretende mejorar la circulación entre el entorno y los accesos a la Ronda de Pamplona. En la intervención se ha proyectado la construcción de ramales de bypass para maximizar la capacidad de tráfico de la ronda.

Con el fin de dar continuidad al recorrido peatonal y ciclista existente en la zona, el proyecto contempla dos nuevos pasos peatonales que se ubicarán en las zonas donde los vehículos circulen a menos velocidad, y donde la vía cuente con una visibilidad apta para su ejecución, explica en un comunicado el Gobierno de Navarra.

La ejecución de la nueva glorieta quedó desierta en una primera licitación. El proceso que ahora se abre es posible gracias a una adenda del convenio suscrito entre el Gobierno de Navarra y el Valle de Aranguren firmado el pasado 3 de julio, para ajustar la previsión de costes de esta infraestructura.

PASARELA PEATONAL SOBRE EL RÍO SÁNSOAIN EN OLLETA

De la misma forma, Cohesión Territorial ha licitado la construcción de la pasarela peatonal sobre el río Sánsoain, en Olleta, con un valor de licitación de 167.891 euros (IVA incluido).

Para resolver "la demanda reiterada" de los vecinas de la localidad, el proyecto presenta una pasarela sobre el río Sánsoain, y paralela a la NA-5110, de 19,60 metros de longitud y tres metros de anchura. Para mejorar la circulación peatonal y ciclable en la zona de la intervención, y que conecte las dos márgenes de la localidad, se han proyectado dos pasos de peatones en la carretera local.

El fin de esta actuación es "resolver el problema de comunicación peatonal y ciclista que existe dentro de la localidad", cuyo casco urbano está dividido por el cauce del río Sánsoain y el barranco de Lerga, y la única vía de comunicación entre ambas partes del municipio, el puente de la carretera local NA-5110. Esta infraestructura presenta una calzada insuficiente, con una anchura de 5,85 metros, que carece de aceras para los peatones.