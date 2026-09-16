Llegan a Navarra las menores procedentes de Ceuta, que se encuentran en un recurso residencial y pasarán a familias

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu. - Marta Fernández - Europa Press

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha confirmado este miércoles que ya han llegado a la Comunidad foral varias niñas procedentes de Ceuta, de las cinco que anunció la presidenta la semana pasada, y que esta semana se completará la llegada. Se encuentran acogidas en un recurso residencial.

En la rueda de prensa tras la sesión de Gobierno, Maeztu ha indicado que "estamos trabajando con el propósito de que sean acogidas en una familia, puesto que son niñas pequeñas y es el entorno más adecuado".

Maeztu ha señalado que, como Gobierno de Navarra, siempre han defendido que "en esta situación todas las Comunidades Autónomas debíamos colaborar en una situación tan dramática como es la que está atravesando en estos momentos Ceuta, siempre hemos defendido la legalidad de este reparto y además en este caso el Gobierno de Navarra ha querido mostrar, con unas plazas libres que tenía, su disponibilidad, fuera de ese reparto obligatorio, a acoger a estas cinco menores de las casi 300 niñas que el propio Ministerio y el Gobierno de Ceuta saben que están en una situación de extrema vulnerabilidad".

En cuanto al reparto del resto de menores, ha indicado la consejera que "el Ministerio va a proceder, pero está habiendo muchas dificultades, sobre todo por parte del Gobierno ceutí, a la hora de trasladar a las menores, que en este momento son las prioritarias, a la península". "El propio Ministerio de Infancia ha puesto a disposición ya 300 plazas en la península para poder trasladar a estas menores, pero la tutela la tiene la Ciudad Autónoma de Ceuta y es quien tiene que autorizar también el traslado", ha expuesto.