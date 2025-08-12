Localizado un cuerpo sin vida en el monte Ezkaba

PAMPLONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un cuerpo sin vida ha sido localizado este martes por la mañana, pasadas las 10.30 horas, en el monte Ezkaba. Podría tratarse del vecino de Villava de 70 años desaparecido desde el pasado viernes.

Según han indicado a Europa Press fuentes policiales, el dispositivo que había sido movilizado para su búsqueda se mantendrá activado hasta que la policía científica realice un cotejo por huellas para confirmar que el cadáver sea efectivamente el del hombre desaparecido.

Ayer lunes, la Policía Foral solicitó colaboración ciudadana para tratar de localizar a un hombre de 70 años que se encontraba desaparecido desde el pasado viernes. A través de la red social X difundieron una imagen del desaparecido y descripción, al que se le buscaba en la localidad de Villava y cercanías.