López dice que "no hay nada innegociable" en la elaboración de la nueva ley foral de Salud

PAMPLONA 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha manifestado este martes que "no hay nada innegociable" en el borrador de la ley foral de Salud, que se encuentra en "una fase inicial", y que "dentro de ese enfoque se halla también la disposición adicional primera del anteproyecto de ley foral", en la que se prevé la transformación del Servicio Navarro de Salud y el Instituto de Salud Pública y Laboral en entidades públicas empresariales.

López ha comparecido en comisión parlamentaria, a petición de UPN, acompañada por el consejero de Salud, Fernando Domínguez, y ha señalado que el anteproyecto de ley foral de Salud está en este momento dentro de su periodo de participación pública, "que se extiende hasta finales de este mes". "Estamos, por tanto, en el momento procedimental en el que se reciben alegaciones y propuestas desde todos los ámbitos", ha señalado.

Según ha dicho, "el trabajo está siendo muy intenso y esa escucha activa y búsqueda de interlocución con todos los actores implicados queda patente con las dos ampliaciones del plazo por petición de diferentes organizaciones y asociaciones para tener el tiempo suficiente de cara a presentar alegaciones".

López ha asegurado que Salud está escuchando "todas las propuestas" y mantiene reuniones internas con agrupaciones, sindicatos y grupos que lo han solicitado.

Ha recordado la consejera que la actual ley foral de Salud data de 1990 y en este "periodo de tiempo la sociedad ha cambiado en todos sus ámbitos y, por ende, la atención sanitaria lo ha hecho también con ella". Tras ello, ha señalado que "los distintos actores implicados han subrayado la necesidad de actualizar este marco normativo que fue novedoso en su momento pero que ahora requiere de una puesta al día".

Sobre la transformación de los organismos autónomos adscritos al departamento de Salud en entidades públicas empresariales, López ha destacado "la complejidad de realizar en este momento cualquier consideración concluyente sobre tal disposición desde la perspectiva de Función Pública". "Primero, por la parquedad normativa de la regulación de las entidades públicas empresariales en nuestro ordenamiento jurídico y, segundo, por que en la Comunidad foral no existe ninguna entidad pública empresarial alguna que pudiera servir de referencia para esa posterior traslación a la materia que abordamos hoy", ha dicho.

La consejera ha indicado que "las entidades públicas empresariales se regulan en la ley foral de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector Público Institucional Foral en el ámbito del sector público", y "en su artículo 38 se indica su conceptualización como organismos públicos y, como tales, gozan de un régimen de descentralización o de independencia en su gestión, estando dotados de personalidad jurídica propia y diferenciada, al igual que los organismos autónomos, si bien se regirían por el derecho privado".

Ha detallado que, en cualquier caso, "no nos encontramos en ese momento procedimental de cambio efectivo de naturaleza jurídica, ya que la nueva previsión normativa se halla en un estadio de recepción de aportaciones para su posterior análisis y valoración".

Tras insistir en que el anteproyecto de ley foral está en un momento "preliminar y sujeto a cambios", la consejera ha comentado que "no hay ninguna decisión tomada, ni cuestiones innegociables". "Es un proyecto al que le queda mucho trabajo por delante pero ante el que hay un consenso claro de todos los actores implicados en cuanto su fondo, que es la necesidad de actualizar la ley foral de Salud", ha comentado.

En el turno de los grupos, la parlamentaria de UPN Leticia San Martín ha señalado que "es grave que se pretenda terminar con el régimen funcionarial dentro de Salud simple y llanamente para ganar agilidad". "Y decimos que es grave porque el régimen funcionarial tiene otra serie de bondades en nuestra Comunidad que no se pueden obviar de la noche a la mañana", ha dicho, para señalar que "hay que mejorar el modelo sin ninguna duda". "Hay muchos aspectos del modelo funcionarial que debieran de mejorarse, pero ¿cargárselo?", ha expuesto, para indicar que "no aceptaremos el cambio de naturaleza jurídica del Servicio Navarro de Salud ni del Instituto de Salud Pública Laboral de Navarra en un ente público empresarial" y "defenderemos el carácter funcionarial de los empleados públicos de Salud".

Por su parte, la socialista Maite Esporrín ha considerado "un poco prematura o preventiva" esta comparecencia porque se trata de "un borrador de borradores" que "ni tan siquiera nos ha llegado al Parlamento". "Cuando este borrador entre en el Parlamento nos posicionaremos y analizaremos su contenido", ha dicho, para incidir en que "con esta solicitud se ponen la venda antes que la herida". Y sobre el ente empresarial ha comentado que "existen experiencias en otras Comunidades Autónomas y habrá que analizar cómo han ido, si ha ido bien o ha ido mal".

Desde EH Bildu, Txomin González se ha preguntado "cómo es posible que se recoja en el anteproyecto de ley algo que es potestad del Gobierno como cambiar el régimen jurídico de un organismo autónomo y convertirlo en otra cosa". "Yo me imagino que lo han puesto para obligar al Gobierno a que cambie el régimen jurídico, pero que obligue una parte del Gobierno a la otra me dejó bastante preocupado", ha dicho. "A nosotros nos parece que el ente público empresarial tiene muchísimos defectos, nos parece que es un desastre optar por él y que merece la pena hacer una reflexión en este Gobierno para plantearse otras soluciones", ha comentado.

La parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aranburu ha indicado que "estamos ante un borrador" y que se trata de "una ley que es necesaria, algo que casi nadie lo discute". Además, ha señalado que "es preciso que los organismos que componen el departamento de Salud tengan una mayor autonomía de gestión, una mayor agilidad en sus procedimientos de contratación, de compras, de gestión del personal, porque la falta de esa agilidad tiene como efecto más o menos directo una merma de la calidad de la atención". En todo caso, ha planteado que se puede debatir de qué forma lograr esa mayor autonomía y ha indicado que "nada está decidido".

La portavoz del PPN, Irene Royo, ha señalado que el departamento de Salud "ha presentado un borrador de ley, con lo cual ya entendemos que apuesta por esta forma -de entes públicos empresariales-", pero ha planteado si "ha venido la presión" por parte de PSN y Contigo-Zurekin "para que no se adopte esta forma". "Nosotros estamos estudiando la ley con los distintos colectivos e iremos fijando nuestra posición conforme vayamos viendo que el Gobierno se defina. Somos partidarios de que se tiene que introducir mayor flexibilidad y autonomía para dar respuesta a este problema que tiene la salud", ha indicado.

Desde Contigo-Zurekin, Miguel Garrido ha afirmado que supone "un mensaje positivo" el hecho de que la consejera López y el consejero Domínguez hayan comparecido juntos, ante el intento de la oposición de "encontrar alguna brecha en el Gobierno". Además, ha señalado que Domínguez "ha sido valiente al poner un texto sobre el que debatir", pero ha precisado que Contigo-Zurekin no apoya la creación de los entes públicos empresariales. "Un ente público empresarial se rige fundamentalmente por derecho privado", ha indicado, para defender "la naturaleza de servicio público del sistema".

El portavoz de Vox, Emilio Jiménz, ha indicado que su grupo tiene "dudas, no sabemos si la ley es necesaria y oportuna, porque las leyes no lo solucionan todo". "Hay multitud de leyes en Navarra que no se están cumpliendo", ha señalado, apuntando que la actual ley "no por ser vieja es mala". "Lo que hace falta ahora mismo es resolver el grave problema que hay en salud y, con calma, hacer, si hace falta, una nueva ley foral", ha planteado.