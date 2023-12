Este lunes se abre la consulta sobre la reurbanización de la plaza de la Cruz y el aparcamiento de la calle Sangüesa

Se podrá participar de forma telemática (www.pamplona.es), telefónica (010 - 948 420 100) y presencial (salón Mikael y Civivox Ensanche)



Personas mayores de 16 años, que lleven más de un año empadronadas en el II Ensanche y propietarias de viviendas, y personas titulares de licencia de apertura de los comercios y empresas ubicadas en la zona de influencia podrán participar en la consulta ciudadana que se abre este lunes sobre la reurbanización de la plaza de la Cruz y sobre la construcción de un aparcamiento subterráneo en la calle Sangüesa. La consulta, de carácter no vinculante, permanecerá abierta hasta el domingo 17 de diciembre.

Se podrá participar de forma telefónica, telemática y presencial. Por teléfono, se podrá llamar al 010 - 948 420 100, en horario de servicio, desde el lunes 11 de diciembre a las 9 horas hasta el sábado 16 de diciembre a las 13.30 horas. Presencialmente, se habilitarán espacios tanto en Civivox Ensanche (Pza. Blanca de Navarra, 9) como en el antiguo salón Mikael (c/ Bergamín, 17), con apoyo técnico de personal municipal para facilitar la gestión. Los días 11, 12, 13, 14 y 15 de diciembre se podrá participar de 10 a 13 horas y de 16 a 19 horas y el sábado, de 10 a 13 horas. De forma telemática, se podrá participar a través de www.pamplona.es, desde las 9 horas del lunes 11 de diciembre hasta las 20 horas del domingo 17.

Las personas empadronadas y propietarias de vivienda necesitarán presentar el DNI para poder participar y, para los comercios y empresas, será necesario el número de licencia de apertura y la firma electrónica. Se considera zona de influencia de estos proyectos el área delimitada por las avenidas Calos III, Baja Navarra, Zaragoza y Galicia y por la calle Castillo de Maya. En el caso de las personas empadronadas y propietarias, se desagregarán los resultados para tener en cuenta el resultado específico de esa zona de mayor influencia, explica en una nota el Ayuntamiento de Pamplona.

Toda la información se puede consultar ya en el espacio específico que se ha creado en la web municipal, en la url https://www.pamplona.es/consulta-ciudadana-2023.

HASTA CINCO PREGUNTAS

La consulta cuenta con varias preguntas sobre la reurbanización de la plaza de la Cruz, sobre el aparcamiento subterráneo de la calle Sangüesa y sobre si se tiene moto o coche. En las dos primeras preguntas, se ofrece la opción de contestar 'depende', por lo que la consulta propone otras dos preguntas más específicas para conocer las razones del 'sí' o el 'no' condicionadas a una respuesta más concisa.

La primera pregunta cuestiona sobre si se está de acuerdo en reurbanizar la plaza de la Cruz y las calles adyacentes manteniendo el arbolado central de la plaza. Se proponen tres posibles: 'sí, en cualquier caso'; 'no, en cualquier caso'; o 'depende'. En caso de optar por esta última, se deriva a otra pregunta más específica para elegir 'sí, si se reducen las plazas de aparcamiento en superficie'; 'sí, siempre que se construya un aparcamiento subterráneo de la calle Sangüesa'; 'no, si se construye un aparcamiento subterráneo en la calle Sangüesa'; o 'no, si se reducen las plazas de aparcamiento'.

La segunda pregunta interroga sobre si se está de acuerdo en la construcción de un aparcamiento subterráneo en la calle Sangüesa. La dinámica es la misma que en la pregunta anterior, con 'sí, en cualquier caso'; 'no, en cualquier caso'; o 'depende'. Esa tercera opción deriva a respuestas más específicas sobre el aparcamiento como 'sí, si el precio es asequible'; 'sí, si se lleva a cabo la reurbanización de la plaza de la Cruz y este conlleva la pérdida de plazas de aparcamiento en superficie'; 'no, si no se reurbaniza la plaza de la Cruz' y 'no, pero estaría de acuerdo con reubicarlo en otra zona cercana'.

La tercera y última pregunta, con respuesta 'sí' o 'no', trata de conocer si las personas que han participado tienen coche o moto.

SE MANTIENE EL ARBOLADO CENTRAL DE LA PLAZA DE LA CRUZ

Las obras de reurbanización de esa zona del II Ensanche afectarían a la plaza de la Cruz y las calles de su entorno, Navarro Villoslada, Francisco Bergamín y San Fermín. El arbolado de la plaza no se verá afectado y en cada acera se ubicará una fila de árboles en alcorque, además de bancos de madera, bancos metálicos curvos y jardineras de acero. La acera del IES Plaza de la Cruz se convertirá en "espacio de coexistencia", eliminando las plazas de aparcamiento en superficie. En los otros tres lados de la plaza, los aparcamientos pasarán a ser en línea y se ubicarán junto a las aceras más cercanas a los edificios, detalla el Consistorio.

El proyecto de aparcamiento subterráneo en la calle Sangüesa describe una infraestructura de cuatro plantas con 346 plazas. El acceso y la salida de vehículos se llevaría a cabo por la calle Tafalla, junto a la acera en el lago más cercano a la calle Sangüesa. El aparcamiento tendría dos salidas peatonales con ascensor, una en la plaza de la Cruz y otra próxima al cruce de las calles Sangüesa y Tafalla.

Ambos proyectos se licitaron a través de un contrato mixto de concesión y obras por un importe de 13.735.868 euros. El Ayuntamiento de Pamplona se hacía cargo de 2.579.330 euros de ese gasto, únicamente para la reurbanización de plaza y de las calles del entorno. El resto, 11.156.538 euros, se correspondían con la inversión aportada por la empresa adjudicataria de la construcción y gestión del aparcamiento, mediante una concesión a 75 años, a cambio de un canon anual a pagar al Ayuntamiento. El plazo de ejecución de ambos proyectos era de 22 meses, los 12 primeros para la construcción del aparcamiento y los 10 siguientes para la reurbanización de la plaza de la Cruz y las calles aledañas.

En el mes de junio se adjudicó la gestión y construcción del aparcamiento a la Agrupación Propietarios Garajes Avenida Galicia. Las obras comenzarán en el mes de julio, después de las fiestas de San Fermín, pero menos de un mes después, el Ayuntamiento de Pamplona las suspendió para "intentar lograr una solución con el suficiente respaldo político y ciudadano" para acometer los trabajos de reurbanización de la plaza de la Cruz.