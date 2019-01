Este lunes entran en vigor las modificaciones en algunas líneas del Transporte Urbano Comarcal

Publicado 20/01/2019 16:19:37 CET

PAMPLONA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Este lunes, 21 de enero, entran en vigor los cambios propuestos para el servicio del Transporte Urbano Comarcal (TUC) que afectan a distintas zonas de la Comarca.

Así, la línea 5 (Orvina 3 - Universidad de Navarra) amplía su recorrido e incorpora una extensión desde la Universidad de Navarra que conectará Cordovilla y el centro de Pamplona, con servicio cada 60 minutos, todos los días de la semana. Esta ampliación de servicio ocasionará cambios en los horarios de paso de la línea, pero no modificará la frecuencia en el recorrido actual, que seguirá siendo de 15 minutos los días laborables y de 20 minutos los sábados y festivos.

La línea 4 (Barañáin - Villava), por su parte, simplifica su recorrido a su paso por Huarte, evitando el tránsito por la zona de Mokarte. Para ello se establece una nueva parada de subida en dirección Pamplona en c/ Zubiarte nº 9, que sustituye a la actual parada del Euskaltegi y se habilita la parada de c/ Zubiarte nº 12 para el servicio diurno, en sustitución de la ubicada en c/ Pérez Goyena nº 8.

Para hacer más eficiente este servicio se ha incorporado un sistema de priorización semafórica para el TUC en el cruce de las dos calles señaladas. Gracias a esta solución, los semáforos abrirán el paso del autobús cuando detecten su aproximación, lo que mejorará la fluidez y el cumplimiento de horarios de la línea, ha explicado en un comunicado la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona.

La implantación de este nuevo recorrido causará cambios en los horarios de fin de semana, pero no modifica la frecuencia de paso de la línea que continuará siendo de 6/8 minutos los días laborables, 8/10 minutos los sábados y 12/15 minutos los domingos.

Por otro lado se modifica el recorrido de la línea 18 (Urbanización Zizur Mayor - Sarriguren) y nocturna N1 en la Urbanización Zizur Mayor. La parada de la calle Sagüés se anula y se sustituye por dos nuevas paradas en la Ronda San Cristóbal, procurando un servicio más cercano tanto a la zona sur de la Urbanización de Zizur Mayor, como al centro de ASPACE existente en las proximidades.

Y, por último, la Línea 2 (Cortes de Navarra - Etxabakoitz) incorpora una nueva parada en la avenida San Ignacio en respuesta a las solicitudes que demandaban otra parada próxima a la plaza Príncipe de Viana de Pamplona. La incorporación de esta nueva parada no ocasionará modificaciones en los horarios y frecuencias habituales.

Las personas usuarias del servicio TUC contarán con información actualizada tanto en las marquesinas y postes, como en la web www.infotuc.es.