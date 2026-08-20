Macarena Gómez, Fran Perea y Raúl Tejón ruedan en Baztan la película 'Hasta que el juzgado nos separe', ópera prima en el largometraje de Cristina Urgel. - NUEVE CARTAS

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los intérpretes Macarena Gómez ('La que se avecina'), Fran Perea ('Los Serrano') y Raúl Tejón ('Machos Alfa') ruedan estos días en el Valle de Baztan la película 'Hasta que el juzgado nos separe', la ópera prima en el largometraje de Cristina Urgel, nominada al Premio Goya 2026 por 'La conversación que nunca tuvimos'.

El reparto de esta comedia familiar sobre las relaciones de pareja, los hijos, las familias y las segundas oportunidades se completa con Charo Reina ('No puedo vivir sin ti'), David Pareja ('4 estrellas'), Cristina Ruiz ('Oxford'), Alan Miranda ('¡A todo tren! Destino Asturias'), Amaia Miranda ('Sin cobertura') y Cristian Gamero ('El señor de los cielos').

La dirección de fotografía corre a cargo de la ganadora de un BAFTA en 2025 Beatriz Delgado Mena y cuenta con la producción ejecutiva de Midnight Films Factory y Raúl Cerezo, con la dirección de producción de Pilar Cebrián. Ana Menacho Blanco y Noelia García-Lorite se encargan de la jefatura de vestuario, Laura Lostalé de la dirección de arte, y Teresa Cañadas es la jefa de maquillaje y peluquería.

Se trata de una producción de Amor en primera instancia AIE y Midnight Love Factory, el sello de películas de corte familiar y romántico de la productora navarra Midnight Films Factory, cuya sede está en los estudios cinematográficos de Lekaroz. La película tiene previsto su estreno en cines en 2027.

Escrita por Jorge Naranjo y Cristina Urgel, el largometraje narra la historia de Javi (Fran Perea) y Marta (Macarena Gómez), que después de veinticuatro años de matrimonio y uno separados, están decididos a divorciarse. El problema llega cuando un retraso judicial, la intervención del cuñado de Javi (Raúl Tejón) y el delicado estado de salud de su madre (Charo Reina) les obligan a fingir durante un fin de semana que siguen siendo un matrimonio feliz y a celebrar con toda la familia sus bodas de plata.

La situación se complica todavía más con la aparición de la nueva novia de Javi (Cristina Ruiz), una joven influencer que convierte prácticamente todo lo que ocurre a su alrededor en contenido para redes sociales; el peculiar jefe y autoproclamado guía espiritual de Marta (David Pareja); la abuela; un misterioso okupa (Cristian Gamero) y los dos hijos del matrimonio (los hermanos Alan y Amaia Miranda), que tienen sus propios planes para evitar la separación de sus padres.

Lo que debía ser una celebración para la galería termina sacando a la luz viejos recuerdos, nuevas relaciones y todo aquello que Javi y Marta creían haber dejado atrás.