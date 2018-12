Madres navarras acuden al pleno del Parlamento porque ven "inconcebible" que "no hablen de nuestro problema"

Publicado 20/12/2018 10:02:39 CET

PAMPLONA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las madres navarras que reclaman la devolución del IRPF de sus prestaciones por maternidad han acudido este jueves al pleno del Parlamento, donde se debaten los Presupuestos de Navarra para 2019, para que "nos digan a la cara que no se va a hablar de nuestro problema". "Es inconcebible", han señalado.

En declaraciones a los medios de comunicación, Carmen Azpillaga, madre afectada, ha manifestado que hoy han asistido al pleno para "demostrar esa fuerza que tenemos" y ha indicado que, entre las que este jueves han acudido al Parlamento, hay madres que "han hecho una hora de camino para estar aquí, que vienen del hospital de cuidar a sus padres o de urgencias con sus hijos, que se han cogido un día de vacaciones y queremos que nos digan a la cara que no se va a hablar de nuestro problema".

Azpillaga ha señalado que "hemos sido optimistas durante mucho tiempo, hemos confiado mucho en esta gente que nosotros hemos votado para que nos den una solución y parece ser que no están por la labor".

Este jueves, al inicio del debate de los presupuestos, el cuatripartito ha vuelto a rechazar el trámite de una enmienda 'in voce' presentada por UPN, PSN y PPN, grupos que pedían que el Gobierno de Navarra elaborase un procedimiento a fin de que se proceda gradualmente, en varios ejercicios, a la devolución de las retenciones practicadas entre el 1 de enero de 2014 y 31 de diciembre de 2018, devolución que se haría efectiva a partir del 1 de enero de 2020.

Carmen Azpillaga ha explicado que acudirán a los tribunales para continuar con su reivindicación y ha apuntado que "estamos moviendo la instancia que hay que presentar en Hacienda y preparando los siguientes pasos, contactando con distintos abogados para que nos lleven este caso y por fin se haga justicia".

Además, ha indicado que llevarán este caso "conjuntamente". "Hay medidas intermedias, no presentar una solicitud para todos, pero sí hacer una especie de asociación para facilitar la comunicación y el trabajo a los abogados", ha comentado, para pedir a las madres afectadas que "se muevan y no lo dejen pasar, es algo que nos corresponde porque el Tribunal Supremo así lo ha dictaminado".

Además, ha señalado que pueden contactar con las madres de 'Que nos quiten lo bailao pero no lo tributao' a través de las redes sociales o por mail quenosquitenlobailaonavarra@gmail.com. "La unión hace la fuerza y tenemos mucha fuerza, mucho apoyo y nos estamos moviendo para llegar al máximo de gente", ha expuesto.

Azpillaga ha querido aclarar que las madres que reivindican la devolución del IRPF "somos la clase media trabajadora, las que sustentamos esta Comunidad, que no nos digan que somos ricas, que nos sobra el dinero, no no...". "Ese dinero es un adelanto que hicimos nosotras en su momento, no es ningún regalo", ha sentenciado.