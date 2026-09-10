Maeztu llama a "primar la protección" de los menores migrantes en Ceuta y pide "solidaridad compartida"

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu. - Marta Fernández - Europa Press

PAMPLONA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha llamado a "primar la protección" de los menores migrantes en Ceuta y ha pedido la "solidaridad compartida" de todas las Comunidades Autónomas. Ha destacado que Navarra trabaja con "un modelo integral de atención" y ha subrayado que "vamos a cumplir con nuestra responsabilidad". "Si es necesario, reorganizaremos el sistema de protección" y "si es necesario crear nuevas plazas, buscaremos las fórmulas necesarias para hacerlo", ha añadido.

En el marco de una interpelación de UPN en el pleno del Parlamento de Navarra, Maeztu ha llamado a abordar este tema "desde la responsabilidad, los datos y una perspectiva de la protección de los menores" y ha precisado que "la acción y planificación del gobierno engloba a todos los menores sin discriminar por su origen o procedencia".

La consejera ha señalado que la política de protección de menores "se desarrolla dentro de una planificación estratégica de medio plazo", basada en la Estrategia de apoyo a la infancia y adolescencia 2025-2030. "Cuando hablamos hoy de menores migrantes no acompañados, no estamos hablando de una política aislada" sino de "una parte del sistema de protección mucho más amplio que tiene capacidad de atender situaciones distintas de vulnerabilidad y que debe adaptarse permanentemente". "Esto no es improvisar", ha recalcado.

Maeztu ha explicado que la respuesta del Gobierno de Navarra "no se limita a abrir plazas" sino que trabaja con "un modelo integral de atención capaz de dar respuesta a las necesidades educativas sociales y también de inserción laboral que tienen todos y cada uno de los menores que tutelamos en el Gobierno de Navarra". Ha llamado a "primar la protección de los niños y niñas que necesitan de nuestra actuación" y ha pedido "solidaridad compartida con otras CCAA y cooperación con otras administraciones". "No podemos levantar muros. Ceuta nos ha pedido ayuda a las comunidades autónomas", ha destacado.

Por su parte, la parlamentaria de UPN Cristina López ha abogado por devolver a los menores migrantes en Ceuta a sus familias "o con los servicios sociales de su país" y, en los casos en que no se pueda, "acogerlos en España entre todas las comunidades autónomas". Ha exigido a Maeztu que "garantice que en ningún caso se va a sobrepasar la capacidad ordinaria de Navarra y que tampoco se van a generar problemas de convivencia, de seguridad ni de ningún tipo en los centros y en las localidades de acogida".

La regionalista ha reprochado que el Gobierno de Navarra "se ofreció en seguida" a acoger a menores migrantes sin "cuestionar en ningún momento la actuación negligente del Gobierno de España" ni de Marruecos. "Ese mal hacer del Gobierno está generando y reforzando sentimientos y opiniones contrarios a la inmigración y a los menores inmigrantes en una parte cada vez mayor de la sociedad", ha advertido. Ha pedido a Maeztu que demande al Gobierno central "respuestas y soluciones rápidas" y un "cambio profundo en las políticas migratorias", porque "tenemos una legislación que no sirve".

"El reto es conseguir que la inmigración y la acogida de los menores no acompañados sea aceptada socialmente, y eso pasa porque sea asumible, porque no se desborde ni afecte a la seguridad ni a otros servicios públicos del resto de los ciudadanos y porque haya transparencia en la información", ha concluido.

La socialista Olga Chueca ha criticado que "la derecha ha decidido convertir esta cuestión en otro campo de batalla contra el Gobierno de Navarra" y ha afirmado que "lo que hemos visto hasta ahora" de UPN es "mucha concentración, mucha bandera pero pocos hechos". "Con los menores no se juega, podremos hace oposición, pedir más recursos, pedir solidaridad a las CCA, lo que no es responsable es utilizar a niños y niñas que están en situación de extrema vulnerabilidad para alimentar su discurso políticos", ha remarcado. Ha llamado a "cumplir la ley, asumir nuestra responsabilidad y colaborar con el resto de las comunidades autónomas apoyando a Ceuta". "Ustedes quieren hacer política con el problema. Nosotros queremos apoyar con hechos", ha manifestado.

Por parte de EH Bildu, Javier Arza ha apoyado que el Gobierno foral "asuma su compromiso solidario en la acogida de niños y niñas migrantes sin apoyos familiares". También que la acogida "se produzca en condiciones óptimas porque, si no, las derechas lo aprovecharán", a las que ha pedido que "no maltraten a estos menores". Ha cuestionado que haya centros de acogida gestionados por entidades privadas y ha exigido que la acogida "se haga reforzando el conjunto del sistema de protección de menores", con "proyecto socioeducativo que tenga en cuenta la inclusión de los centros en la vida comunitaria" y reforzando "la fase post-18 años".

Desde Geroa Bai, Isabel Aranburu ha tratar a estos menores "como lo que son: víctimas de un poder político y una situación social en su país de origen que les niega cualquier derecho y los abocan a vivir sin la menor dignidad". Ha asegurado que "la repatriación o reagrupación con la familia de origen es jurídicamente legal, pero extremadamente restrictiva" y ha considerado que "Navarra debe participar decididamente de la solución" acogiendo a menores migrantes "que le pudieran corresponder en un reparto justo y equitativo entre comunidades autónomas".

El portavoz del PPN, Javier García, ha abogado por "trabajar para que puedan regresar con sus familias o quedar bajo la protección de los servicios competentes en su país de origen" y, "si finalmente alguno tiene que permanecer aquí en Navarra, deben existir las condiciones necesarias para garantizar una atención adecuada y una atención segura". Y ha reclamado al Ejecutivo foral exija al Gobierno de España que "asuma sus responsabilidades".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha acusado a UPN de haber "comprado completamente el marco político e ideológico de la derecha más extrema". "Ustedes señalan y estigmatizan continuamente a las personas más vulnerables que hay actualmente en nuestra sociedad: los menores y las menores no acompañados", ha censurado. Ha abogado porque Navarra sea "una isla que garantice oportunidades al conjunto de la población, especialmente a la población más vulnerable, que en estos momentos, son estos niños y estas niñas".