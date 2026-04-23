Maeztu pregunta a Vox si piensa "fundar el Ku Klux Klan español"

Archivo - La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Carmen Maeztu, ha preguntado este jueves a Vox si "piensa ya en fundar el Ku Klux Klan español" y le ha planteado si, después de sus acuerdos de "prioridad nacional" para formar gobierno en Extremadura o en Aragón, "lo siguiente" será no dar atención médica a las personas migrantes.

Maeztu, que ha respondido en el pleno del Parlamento de Navarra a una pregunta de Vox sobre el cobro de la renta garantizada, ha afirmado que "las prestaciones sociales se dan a las personas que están en situaciones de necesidad, no se precisa tener cierto color de piel, ni compartir cierta fe, o algunos gustos o costumbres determinados". "La filosofía de las ayudas públicas, de las ayudas sociales, es servir de apoyo a las personas que atraviesan dificultades, que atraviesan adversidades", ha indicado.

La consejera ha reprochado a Vox que "ha hecho de la aversión a los inmigrantes el eje central de sus políticas públicas". "El racismo desacomplejado que Vox ha estado practicando, con una impunidad bastante impropia, ha tenido como objetivo atemorizar a menores, a gente inmigrante, y estigmatizarlos, haciendo correr mentiras y bulos que los deshumanizan como delincuentes y violadores", ha censurado.

Frente a ello, ha asegurado que la política del Gobierno de Navarra "no es despilfarrar el dinero público, sino ayudar a las personas en sus necesidades, con el objetivo de no dejar a nadie en la miseria y abandonado". "Optamos por la inclusión y la cohesión social", ha señalado.

Maeztu ha afirmado a Vox que "bajo la idea de prioridad nacional que le han copiado a la ultraderecha francesa, suelen decir que su lema es 'Los españoles primero', pero a ustedes les sobra más de la mitad de España y en realidad lo que quieren decir es 'Nosotros primero". ¿"Qué será lo siguiente? ¿No darles atención médica? ¿O piensan ya fundar el Ku Klux Klan español? Ciertamente están ya bastante entrenados. Mientras acuden a los centros de menores a grabar vídeos en los que solo saben señalar, mentir y amedrentar, nosotros trabajamos por cumplir las leyes de las que nos hemos dotado", ha asegurado.

Además, la consejera ha indicado que "trabajamos por una modificación de la ley de Renta Garantizada que mejore la prestación". "No compartimos la posición de UPN, que quiere limitar el tiempo de cobro de la misma y que vincula la prestación al idioma, ni tampoco la idea del Partido Popular, que en la práctica propone hacer desaparecer esta renta", ha señalado.

El portavoz de Vox, Emilio Jiménez, ha destacado que su grupo "siempre ha dicho que hay que usar bien el dinero de los navarros, tiene que llegar a su destino, hay que buscar la eficiencia, y tiene que haber transparencia". "¿Qué han hecho en estos años? ¿Han hecho alguna auditoría o siguen mirando al jardín del Eden? ¿Han cumplido los principios de eficacia, eficiencia, economía y transparencia? No han hecho nada de nada. Incumplen todo", ha criticado.

Además, Jiménez ha preguntado a la presidenta María Chivite y a la consejera Carmen Maeztu "si van a pagar el despilfarro y la mala gestión de los dineros públicos". "¿Se lo van a quitar de sus nómimas? Son ustedes las responsables de una ineficaz gestión que ha dado lugar a posibles malversaciones de los caudales públicos", ha señalado.