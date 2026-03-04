Maldonado (PSN) pide a UPN y PP que apoyen en el Congreso la proposición de ley sobre el profesorado del PAI

La diputada del PSN Adriana Maldonado - EUROPA PRESS

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La diputada del PSN Adriana Maldonado ha trasladado a UPN y PP que "no vale defender" a las familias y docentes del modelo PAI "de boquilla" y ha reclamado que apoyen en el Congreso de los Diputados la proposición de ley registrada por el PSOE para que el profesorado PAI pase a formar parte de los cuerpos docentes del Estado.

En una rueda de prensa ofrecida este miércoles en Pamplona, Maldonado ha enviado "un mensaje muy claro al Partido Popular y también a UPN, pero principalmente al Partido Popular, en Navarra y en Madrid, porque tiene 137 escaños: no vale defender a las familias que eligen el modelo PAI, a los docentes que imparten clases en el modelo PAI, al inglés en un mundo como el que vivimos actualmente, de boquilla".

"No valen más paripés, queremos que el Partido Popular demuestre su influencia en Madrid, que el señor Sayas se comprometa a que sus 137 escaños en el Congreso van a apoyar esta proposición de ley", ha indicado.

Maldonado ha destacado que "Navarra necesita esa estabilidad" para el profesorado del PAI, "un sistema que queremos que se convierta en modelo, que cada vez cuenta con más respaldo ciudadano" ya que "más de 37.000 alumnos y alumnas ya lo han elegido en nuestra comunidad".

"Eso significa que 7 de cada 10 alumnos que entran en el sistema educativo en Navarra eligen el modelo PAI como modelo de enseñanza. Por lo tanto, nuestro compromiso como partido es seguir reforzando este modelo", ha manifestado.

Ha añadido la socialista que "como comunidad tenemos este reto colectivo, debemos de consolidar el PAI como modelo". "Es verdad que ese modelo se podría haber consolidado antes, pero también otros gobiernos no lo han hecho", ha indicado, tras criticar que en una sesión parlamentaria "algunos grupos parlamentarios decían que el Gobierno de Navarra no había hecho nada para consolidar este modelo".

"Me quedo atónita viendo cómo algunos partidos de Navarra ahora se rasgan las vestiduras y parece que les importa el PAI, cuando han estado en gobierno y no han hecho absolutamente nada", ha manifestado, tras considerar que "el departamento de Educación y el consejero Carlos Gimeno han sido muy claros: nuestro compromiso con este modelo educativo es total y absoluto".

"Necesitamos que el profesorado tenga estabilidad, que sea un modelo que dé seguridad a las familias y también a los docentes", ha reivindicado, tras destacar la necesidad de que "se base en una normativa clara, que es lo que busca esta proposición de ley, una estructura curricular definida, y también un marco que permita planificar oposiciones y dar estabilidad a estos profesores y profesoras".

Según Maldonado, "son más de 341 docentes en nuestra comunidad" los que "a día de hoy tienen una inseguridad jurídica y no tienen todos los derechos adquiridos". "Esta situación ha generado temporalidad en estos docentes, más del 50% de temporalidad en educación Secundaria y del 13% en educación Primaria. Esa inseguridad no es buena para nadie y debemos de atajarla", ha apuntado.

Asimismo, ha destacado que "el Tribunal Supremo, en julio del año pasado, dio la razón al Gobierno de Navarra para la estabilización definitiva de estos profesores", por lo que es "obligación" de los partidos el "cumplir las sentencias del Tribunal Supremo".

"Eso significa que esta proposición de ley debe de ser aprobada en el Congreso de los Diputados para dar esa estabilidad a los 341 profesores del modelo PAI en Navarra. Pedimos a los grupos parlamentarios de nuestra comunidad que los cinco diputados que tiene Navarra en el Congreso apoyen esta propuesta de ley", ha subrayado, tras añadir que dicha proposición "no tiene ningún gasto adicional y simplemente es cumplir la ley".

En cuanto a la autorización por parte del departamento de Educación del Gobierno de Navarra de la salida del PAI de un centro y de tres centros del modelo D, Maldonado ha destacado que "dentro de todo el cómputo total, creo que es totalmente lógico que cuatro centros puedan" solicitar la salida. "De hecho, en realidad solamente es un centro de modelo AG el que sale", ha indicado, tras subrayar que los tres restantes corresponden únicamente al modelo D. "Esos centros en modelo AG siguen impartiendo el modelo PAI", ha apuntado.

A su juicio, el hecho de que "7 de cada 10 navarros que ingresan en las escuelas en nuestra comunidad elijan este modelo, demuestra que es un modelo consolidado y, sobre todo, que la sociedad y las familias están demandando".