La mañana del miércoles se parará puntualmente el ascensor de Descalzos que actualmente se encuentra en funcionamiento

PAMPLONA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, de 9 a 14 horas, las dos cabinas de los elevadores de Descalzos en Pamplona pararán de forma simultánea. El motivo es que es necesario el cambio de una de las ruedas del contrapeso de la cabina que está actualmente en funcionamiento.

La parada técnica de este miércoles se aprovechará para terminar la mampara de seguridad que sirve de separación entre los dos ascensores, instalando una puerta de paso. Tras los trabajos, este elevador recuperará su funcionamiento normal, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

El otro ascensor lleva parado desde mediados de julio para hacer la reforma completa de su instalación mecánica (guías de rodadura de cabina, guías de alineación, ruedas y patines, poleas de movimiento y elementos de soportación) y, desde este septiembre, para los trabajos de sustitución completa del motor, una operación que se extenderá durante el otoño. La puerta que se instalará el miércoles precisamente es para facilitar estas tareas de reparación. Se han sustituido ya las guías del ascensor y se está cumpliendo la planificación prevista.

Estos elevadores, abiertos desde 2008, presentan un importante estado de desgaste, lo que supone un elevado número de averías y por tanto de incidencias para las personas usuarias. Por el momento el Ayuntamiento de Pamplona ha acometido trabajos sobre uno de los elevadores, lo que supone una inversión de 240.000 euros y, en función de resultados, se valorará hacer esa misma operación en el otro elevador.