La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona prorroga las bonificaciones en el transporte hasta el 31 de diciembre de 2026

PAMPLONA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona ha aprobado este lunes prorrogar, desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre de 2026, el descuento en el transporte urbano comarcal, tras la aprobación de las ayudas directas del Real Decreto-ley 17/2025, de 23 de diciembre. De este modo, la tarifa general con el descuento incluido será de 0,51 euros.

Así, se continuarán aplicando distintas reducciones en los títulos monedero y abonos temporales: gratuidad en título monedero infantil (desde los 5 años hasta los 14 años), descuento del 50% en abono temporal para jóvenes (de los 15 hasta los 30 años incluidos) y descuento del 40% en el resto de títulos monederos y abonos temporales, según ha explicado la Mancomunidad en una nota.

Las rebajas en los abonos y títulos monedero serán cofinanciadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El Ministerio financia el 100% de las ayudas aplicadas a las tarifas infantiles y juveniles. En el resto de tarifas, cuya bonificación es del 40%, la financiación se hará a partes iguales entre el Ministerio y la Mancomunidad, gracias a las aportaciones de Gobierno de Navarra y ayuntamientos.

La medida de bonificaciones en el transporte se puso en marcha en septiembre de 2022 para mitigar el impacto de la crisis energética e incentivar el uso del transporte público. Con su prórroga, el Ejecutivo quiere impulsar de forma definitiva este modo de transporte, fomentando su uso y contribuyendo a la descarbonización de la movilidad urbana.

Para la aplicación de estos descuentos, se tomarán como referencia las tarifas del transporte para 2026 que entrarán en vigor el 1 de enero. Estas tarifas sufrirán un incremento del 2,5% para el año 2026, tal y como se decidió en la Asamblea de la Mancomunidad del 20 de octubre. Así, la tarjeta monedero, que pasará de 0,83 a 0,85 euros con las nuevas tarifas, supondrá un pago para la ciudadanía de 0,51 euros, gracias a la bonificación.