Una manifestación reclama una moratoria de dos años en los proyectos de biometanización en Navarra

Manifestación en Pamplona en contra de los proyectos de plantas de biometanización. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 10 May. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, más de 1.500 según los convocantes, se han manifestado este domingo en Pamplona para rechazar la proliferación de las plantas de biometanización en Navarra y reclamar una moratoria para estos proyectos, de al menos dos años, para valorar los "impactos" del despliegue de estas "macroplantas" con la participación de "los pueblos" y los agentes sociales.

La movilización, convocada por la coordinadora que engloba las plataformas vecinales contra los proyectos de biogás, ha partido, a las doce del mediodía, desde la plaza de la Constitución, precedida de una pancarta con el lema 'Lurraldearen defentsan (En defensa del territorio). Stop macroplantas biogás'. También se han coreado consignas como 'No a las plantas de biometano' y en contra del consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mª Aierdi, como 'Aierdi nos vende, los pueblos se defienden'.

En declaraciones a los medios de comunicación, Ángela Marín Palacios, portavoz de la Coordinadora de Plataformas Vecinales contra las plantas de biogás en Navarra, ha advertido que el despliegue de estos proyectos es "una amenaza directa al modo de vida" de los pueblos afectados en la Comunidad foral.

Ha llamado la atención, además, ante los "efectos que causa a la salud, al medioambiente", por "los olores irritantes que producen" y por el "continuo transporte de camiones por los pueblos, llevando toneladas de residuos diarios". Igualmente, ha destacado, afecta a la agricultura "porque una de las consecuencias es la contaminación de las tierras y los aguas".

Por todo ello, ha pedido una moratoria para estos proyectos de al menos dos años para "valorar los impactos que puede tener el despliegue de tanta macroplanta, porque ahora mismo hay proyectadas como 17". Ha defendido que "es la única manera de hacer estudios serios de impacto, hacer que participen los agentes sociales y los implicados en este proceso, porque queremos que tengan voz". De lo contrario, es "una imposición" del Gobierno foral "con las industrias gasísticas o con las empresas privadas".

La movilización ha continuado frente al Parlamento de Navarra para introducirse por el Casco Antiguo hasta la plaza Consistorial y terminar en la Plaza del Castillo. Allí, se ha leído un comunicado en el que se ha calificado de "descafeinada" la moratoria aprobada en octubre de 2025, que "dejaba fuera" los proyectos de Arroniz y Sesma.

"Siguen pasando los meses, y se mantiene la incertidumbre y la amenaza sobre nuestros pueblos. Por un lado, nuevas empresas siguen llamando a las puertas de los Ayuntamientos. Por otro, el Departamento no desautoriza definitivamente las plantas de Arroniz y Sesma, y tampoco da muestras claras de querer corregir el camino llevado hasta ahora", han advertido desde estas plataformas.

Por este motivo, han recordado, el pasado 27 de abril registraron en el Parlamento de Navarra un escrito que pedía "una moratoria real de dos años que permita conocer las necesidades locales, la participación de los sectores afectados, la planificación democrática y el desarrollo de una normativa específica con mecanismos de control y supervisión eficaces"; la "protección del suelo agrícola y acuíferos"; y "un modelo de cercanía que realmente responda a las necesidades del sector agroganadero".

Desde estas plataformas han pedido "sensatez, diálogo y comunicación directa con los sectores y agentes afectados". "Detrás de estas macroplantas no están nuestros ganaderos ni nuestros agricultores. Están unas pocas empresas y fondos que vienen a por las subvenciones, a por el suelo barato y a por nuestra agua, dejando tras de sí contaminación y tierras muertas. Y cuando algo salga mal, ellos se irán, pero nosotras nos quedaremos", han recalcado.

Por ello, han insistido en la necesidad de "una moratoria real, sin trampas ni puertas traseras. Tiempo para parar, estudiar, planificar y decidir como pueblo".