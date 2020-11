Una manifestación reclama en Pamplona un "rescate inmediato y real" para la hostelería

PAMPLONA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cientos de personas, 300 según la Delegación del Gobierno en Navarra, han participado este domingo en Pamplona en una manifestación, convocada por la plataforma SOS Hostelería, en la que se ha reclamado un "plan de rescate inmediato y real" hasta que se permita la apertura de sus establecimientos "al cien por cien conforme a nuestras licencias de actividad".

La movilización ha partido a las 12.00 horas desde el Paseo Sarasate, frente al Parlamento de Navarra, para continuar por la calle Navas de Tolosa, Calle Mayor, Plaza del Ayuntamiento, calle Estafeta, Duque de Ahumada, Plaza del Castillo, regresando al Paseo Sarasate.

Los manifestantes, que han marchado en tres columnas para respetar la distancia de seguridad, han hecho el recorrido haciendo sonar silbatos y coreando consignas como 'La hostelería no es la culpable'. También portaban carteles en los que se leían reivindicaciones como la paralización del pago de alquileres e hipotecas o el complemento al 100% de los salarios.

Finalizada la movilización, en el Paseo Sarasate se ha leído un comunicado en el que SOS Hostelería ha criticado la "insuficiente o poca respuesta del Gobierno de Navarra para solucionar los problemas que día tras día sufrimos". En este sentido, ha señalado que "si los expertos sanitarios entienden que para superar la pandemia debemos dejar de trabajar, lo haremos", pero ha exigido que "mientras tengamos que quedarnos en casa sin poder trabajar, el Gobierno, mediante un plan de rescate, se haga cargo de nuestra situación".

"No entendemos cómo no hay puesto en marcha ya un plan que cubra las necesidades de quienes trabajan en el sector, sean autónomos o no, mientras se destinan millones de euros a macroproyectos que, a día de hoy, deberían detenerse, destinando esos recursos a solucionar la crisis económica y financiera que vivimos", han criticado desde la plataforma.

Por todo ello, SOS Hostelería ha exigido al Ejecutivo foral un "plan de rescate inmediato y real, acorde a la situación del sector, hasta que las indicaciones sanitarias nos permitan abrir al cien por cien conforme a nuestras licencias de actividad". También ha reclamado que "se avise con suficiente antelación" de la aplicación de "cualquier cierre parcial o total de los locales para facilitar la planificación laboral necesaria y reducir la pérdida de género". Asimismo, ha llamado a "limpiar la mala imagen del sector" y hacer ver que "podemos ser parte de la solución".

SOS Hostelería ha reclamado que los trabajadores del sector en ERTE "reciban el 100% de su nómina" y que, en los casos donde la jornada no llegue al 100%, "se garantice una prestación igual al Salario Mínimo Interprofesional".

Igualmente, ha exigido a los ayuntamientos ayudas directas para afrontar los gastos de luz, agua, gas, etc, o un decreto que "prohíba girar estos gastos a nuestros locales". También ha pedido "flexibilidad" en la concesión de terrazas, "con un mismo criterio para horarios y utilización de las mismas", y para "realizar cambios temporales en las licencias de locales que actualmente sólo pueden trabajar de noche". Y a las Mancomunidades ha demandado la "condonación de las deudas mientras duren los cierres impuestos".

Por su parte, ha trasladado al Gobierno central la necesidad de que el planteamiento de cualquier cierre o restricción "venga siempre acompañado con un plan de ayudas reales e inmediatas".

