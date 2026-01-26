Mantener en forma la musculatura ayuda al cerebro a envejecer mejor, según un estudio de la CUN

El Dr. Miguel German Borda, neurogeriatra de la Clínica Universidad de Navarra. - CUN

PAMPLONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un estudio del Departamento de Neurología de la Clínica Universidad de Navarra, realizado junto a investigadores del King's College de Londres y del Instituto Karolinska de Suecia y publicado en la revista Alzheimer's Dementia, ha demostrado los beneficios de mantener una buena función muscular en la vejez para proteger al cerebro frente al deterioro cognitivo. Los investigadores han evidenciado que las personas que parten con más fuerza muscular y mejor rendimiento físico mantienen superiores condiciones de memoria y de capacidad para realizar funciones ejecutivas.

Según el doctor Miguel Germán Borda, neurogeriatra de la Clínica, "los resultados sugieren que la función muscular tiene un efecto protector y ayuda a reducir el daño cerebral". "Esto refuerza la idea de que existe una relación estrecha entre el músculo y el cerebro, en la que influye la disminución de la inflamación general y una mejor circulación de la sangre en el cerebro", ha expuesto.

El estudio se ha realizado a partir de los datos del programa FINGER, un ensayo clínico aleatorizado y multicéntrico internacional diseñado para comprobar si intervenir sobre el estilo de vida puede prevenir o retrasar la demencia en personas mayores con riesgo aumentado. Para ello, se han tenido en cuenta los casos de 583 personas de entre 60 y 77 años sin deterioro cognitivo, pero con mayor riesgo de desarrollarlo al presentar factores cardiovasculares o exceso de sedentarismo, entre otras circunstancias.

Al inicio, se analizó la condición física de los participantes mediante pruebas sencillas, como evaluar la fuerza de las piernas (levantarse de una silla) o de la mano (con un dinamómetro). Posteriormente, y durante dos años, los investigadores siguieron la evolución de la función cognitiva de estos pacientes analizando la memoria, las funciones ejecutivas, la velocidad de procesamiento y la cognición global con una batería de pruebas neuropsicológicas, ha informado la CUN.

El doctor Borda ha explicado que, entre los hallazgos principales, han detectado que las personas que partían con mejor fuerza muscular y mejor rendimiento físico mostraron una evolución cognitiva más favorable: "En particular, la fuerza de los miembros inferiores y la fuerza de prensión manual mostraron una asociación significativa con un mejor rendimiento cognitivo a los dos años, especialmente en dominios como la memoria y las funciones ejecutivas, consideradas funciones cerebrales clave para el funcionamiento mental en la vida diaria".

EJERCICIO Y NUTRICIÓN, DE LA MANO

La demencia, ha indicado la CUN, engloba un conjunto de enfermedades caracterizadas por la degeneración progresiva de los lóbulos del cerebro, una región que tiene un papel clave en la modulación de la personalidad y de la conducta, en la toma de decisiones, en el procesamiento de emociones y en el lenguaje. Según la Sociedad Española de Neurología, estas patologías suponen ya el 8% del total de defunciones que se producen cada año en España y, en el caso del alzhéimer, afecta a más de 800.000 personas.

La prevención y la reducción del riesgo son fundamentales frente a esta enfermedad ya que, actualmente, no existen tratamientos curativos ni terapias capaces de revertir el daño cerebral. Por eso, el doctor Borda ha destacado la importancia del cuidado físico y nutricional: "Recomendamos la práctica regular de ejercicio físico adaptado que combine actividad aeróbica como caminar o subir y bajar escaleras. También es importante el entrenamiento de fuerza mediante ejercicios de resistencia con mancuernas, bandas elásticas o máquinas. Asimismo, es clave una nutrición equilibrada con una ingesta adecuada de proteínas para preservar la masa y la función muscular. Son factores que se asocian a un mejor estado funcional y cognitivo".