María Chivite: "Seguiré siendo la presidenta de la Navarra común"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad en el Parlamento de Navarra. - EDUARDO SANZ-EUROPA PRESS

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La jefa del Ejecutivo foral, María Chivite, ha asegurado este jueves en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que seguirá "siendo la presidenta de la Navarra común, en la que caben todas las personas, con independencia de su ideología, origen, lengua, identidad o lugar de residencia".

Chivite, que ha dado inicio este jueves al último debate de política general de la legislatura, antes de las elecciones forales de mayo, ha afirmado que "convivir es reconocer la pluralidad, es respetarnos y confiar". "También es una condición material del progreso: una sociedad que dedica su energía a señalar enemigos deja de invertirla en empleo, vivienda, salud, educación y futuro", ha asegurado.

La presidenta ha destacado que por ello "vamos a seguir trabajando desde los valores democráticos y el respeto, y con políticas públicas de convivencia que son hoy un referente más allá de nuestra tierra".

Chivite ha resaltado, "además de los planes y normativas que ya tenemos en marcha, la nueva ley de víctimas del terrorismo que se está tramitando ya en esta Cámara", y ha defendido que "la convivencia necesita memoria".

La presidenta ha advertido de que "el autoritarismo reserva la dignidad para una minoría" y ha destacado, frente a ello, que "la democracia reconoce que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos". "Esa es nuestra frontera moral", ha indicado.

"EL GOBIERNO QUE MÁS HA HECHO POR AMPLIAR EL AUTOGOBIERNO"

Durante su intervención, Chivite se ha referido también al autogobierno, para señalar que lo entiende "no como un privilegio, sino como la capacidad de decidir cerca, conocer mejor la realidad y convertir nuestra Hacienda en una herramienta de justicia social". "Más autogobierno debe significar mejores servicios, respuestas más rápidas y mayor responsabilidad ante la ciudadanía. De ahí que nuestro Convenio y nuestra relación bilateral con el Estado sigan siendo una clave política que sustenta nuestra manera de ser y nuestra institucionalidad", ha resaltado.

Además, la presidenta ha asegurado que "este Gobierno ha defendido la foralidad con hechos, asumiendo competencias, ampliando capacidades y poniéndolas al servicio de la vida cotidiana". "En estas dos legislaturas hemos avanzado más que en veinte años. Por tanto, somos el Gobierno que más ha hecho por ampliar el autogobierno y por el ejercicio de nuestras competencias", ha indicado.

En ese sentido, ha señalado que a la transferencia de la competencia de tráfico se sumar el traspaso de la titularidad del tramo navarro de la autopisita AP-68 y ha explicado que "de aquí al final de legislatura queremos cerrar la transferencia de la gestión de la I+D+i y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social". "No será en todo caso una meta sino parte de un recorrido que ha de seguir", ha indicado.

También se ha referido Chivite al euskera, para señalar que es "una lengua propia y forma parte de nuestro patrimonio común". "Ampliar las oportunidades para aprenderlo, tanto en la escuela como por parte de las personas adultas, y utilizarlo protege una herencia compartida y garantiza que cada persona pueda acercarse a ella libremente, sin convertir la lengua en una frontera política", ha afirmado.

La jefa del Ejecutivo ha añadido que, "afortunadamente, también en eso este Gobierno ha propiciado un cambio cualitativo relevante" y ha asegurado que "hoy el euskera es visto por la ciudadanía más como una lengua propia, que es lo que es, que como una herramienta política para polarizar o separar". "Las lenguas son patrimonio común y el euskera es de todos los navarros y navarras", ha afirmado.

María Chivite ha defendido que "la diversidad es riqueza democrática, las sociedades fracasan cuando convierten la identidad en una herramienta para excluir y enfrentar". "No quiero que eso pase en Navarra. Las derechas, cada vez más arrastradas por una radicalidad que no comparte la mayoría social, buscan eso. Polarizar. Diferenciar a buenos y malos navarros, a buenos y malos españoles, a contraponer Tudela y Pamplona, sur y norte... Todo su proyecto consiste en la confrontación, en separar. Pero Navarra no es así. De hecho, está acostumbrada, por su historia, a convivir en su pluralidad. No quiero una Navarra fragmentada, sino una Navarra unida por lo común", ha señalado.

La presidenta ha asegurado que "la prosperidad compartida nace de valores humanistas y de justicia social". "Exige mejorar la democracia, convivir en la pluralidad, respetarnos y utilizar la foralidad para ampliar oportunidades. Navarra es y será dueña de su futuro. La tarea de nuestra generación es proteger lo conquistado y abrir nuevas posibilidades", ha considerado.

Chivite ha añadido que, "con la lucidez para reconocer cada dificultad y con la fórmula que Gramsci hizo suya, el optimismo de la voluntad, seguiremos trabajando para que el progreso tenga el rostro concreto de una vivienda asequible, una cita médica a tiempo, una escuela que iguala, un cuidado digno y un empleo con futuro". "Ese es nuestro proyecto común. Eso es Navarra", ha dicho, para dar por finalizada su intervención.