Más de 100 inscritos en Podemos Navarra abandonan el partido "ante la deriva sin rumbo" de la dirección

PAMPLONA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de 100 inscritos en Podemos Navarra han anunciado este viernes su decisión "firme y reflexionada" de abandonar la formación morada "ante la deriva sin rumbo a la que la dirección está empujando al partido en los últimos meses".

"Desde el firme convencimiento de que es en los espacios plurales, plurinacionales, diversos y con arraigo al territorio desde donde se construye una Navarra más justa, hemos decidido seguir trabajando desde Contigo-Zurekin. Se nos pide participar círculo a círculo, pero mientras tanto la dirección impone decisiones que condicionan el futuro sin el mínimo aval de las bases", han explicado en un comunicado.

Según han señalado, en la dirección "hablan de participación, pero incumplen uno tras otro los compromisos adoptados en la Asamblea de mayo de 2025; dicen querer mejorar lo que funciona en Navarra, pero en la práctica solo contemplan el partido desde la óptica de los intereses de Madrid, ignorando la realidad y el trabajo propio de nuestro territorio".

"Aseguran respetar los tiempos de la militancia, pero las decisiones se aceleran desde arriba para justificar movimientos como salir del Gobierno de Navarra, justo cuando el trabajo de nuestras compañeras y compañeros es una referencia estatal en políticas públicas de Vivienda o Juventud", han añadido.

También "proclaman la autonomía de Navarra", pero "las decisiones finales sobre coaliciones y calendarios siguen manejándose desde Madrid, por un núcleo, cerrado, duro y reducido, con incoherencias tan extremas como no presentarse en Cataluña o tumbar preacuerdos de coalición para acabar concurriendo en solitario en Aragón".

"Presumen de la fuerza, de las marcas Podemos o Unidas Podemos, pero la sociedad responde con resultados cada vez más negativos en cada elección autonómica desde mayo de 2023, llegando, sin la más mínima autocrítica, a niveles meramente testimoniales en estas últimas elecciones de 2026", han añadido.

Además, "hablan de pactar, pero actúan sembrando la división y el ataque constante contra compañeras y compañeros de nuestro mismo espacio político, incluidos quienes han asumido responsabilidades institucionales".

"Dicen querer fortalecer el partido, pero lo único que vemos es una cascada de dimisiones en secretarías clave como Organización, Feminismos, LGTBIQ+ o Antirracismo y Justicia Social. Ponen en cuestión todo lo construido con el esfuerzo militante de años, sin presentar un solo documento de trabajo estratégico ciñéndose sus declaraciones exclusivamente al reparto de cuotas, nombres y dinero", han continuado.

A su juicio, "prometen transformarlo todo, pero rehúyen cualquier responsabilidad de gobierno que permita mejorar la vida de la gente". "Hablan de mayorías sociales mientras la actividad de una dirección cada vez más reducida se apoya en la crítica no constructiva, la negación de la realidad y la auto referencia permanente", han manifestado.

Según han subrayado, "hoy Podemos es un partido que ha dejado de construir y de responsabilizarse de la mejora de las condiciones de vida de la gente".

"A pesar de estas situaciones vividas, quienes abandonamos Podemos Navarra-Ahal Dugu Nafarroa no nos sentimos limitados, ni hacen decaer nuestro ánimo para seguir construyendo a través de los espacios políticos transformadores que con tanto trabajo impulsamos en estos últimos años", han apuntado.

Según han apuntado, "desde nuestro trabajo y compromiso queremos seguir empujando desde lo cotidiano los proyectos políticos de izquierdas, por eso mantenemos nuestro compromiso en seguir construyendo poder popular desde nuestras militancias, tanto en organizaciones como en los diferentes espacios sociales, para avanzar hacia una sociedad navarra más justa, solidaria, feminista, ecologista, pacifista, republicana y confederal".

"Con arraigo al territorio, con vínculos reales con las personas que militan en distintos espacios que luchan desde lugares diversos para seguir construyendo una Navarra mejor. Por todo ello, seguiremos adelante, aportando, construyendo y fortaleciendo el espacio político común y transformador que hoy representa Contigo-Zurekin, con la convicción de que solo desde la acción compartida se logra transformar la realidad", han manifestado.