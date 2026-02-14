Más de 100 personas participan en la limpieza del antiguo convento de Aranzadi y exigen el acceso a suministros básicos

Jornada de limpieza en el antiguo convento de Aranzadi. - NEGU GORRIAK

PAMPLONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Bajo el lema 'Frente al abandono institucional, auzolan y solidaridad', más de un centenar de personas, entre residentes del antiguo convento de Aranzadi de Pamplona y grupos vecinales, han participado este sábado en una jornada de limpieza de este espacio organizada por Negu Gorriak.

Según explican desde este colectivo en una nota de prensa, el objetivo de esta iniciativa ha sido "visibilizar la cohesión comunitaria que habita el edificio" frente a "los discursos de odio y la imagen distorsionada de conflictividad". "En Aranzadi viven trabajadores precarios, personas excluidas por el racismo institucional que, como cualquier vecino, aspiran a un techo digno y a poder trabajar", han destacado.

"Que las instituciones nos corten el agua y la luz o que nos obliguen a vivir entre basura es un intento de presentarnos públicamente como salvajes", han censurado.

Durante la asamblea abierta celebrada a las 13.00 horas, los residentes han expuesto la "situación crítica provocada" por el Ayuntamiento de Pamplona, Mancomunidad de la Comarca de Pamplona y el Gobierno de Navarra, "que, de forma coordinada, han cortado el suministro eléctrico y el acceso a agua potable". Igualmente, han criticado que "la Mancomunidad no facilita contenedores suficientes" lo que genera "problemas de salubridad que hoy los propios vecinos han solucionado con sus manos".

Por ello, han reclamado al Ayuntamiento de Pamplona que "los residentes quieren vivir en un espacio digno y están dispuestos a pagar las tasas de luz, agua y basuras correspondientes". "La situación actual no es responsabilidad de los habitantes, sino una decisión política de las instituciones navarras", han subrayado.

Un equipo de personas voluntarias, compuesto por personas de varios países que "sufren la emergencia habitacional en distintos niveles", se ha encargado de la comida, que se ha preparado en el Centro Social Autogestionado Elhadji.

Los portavoces de Negu Gorriak han destacado que "el ICE estadounidense es solamente la cara más violenta del capitalismo racial y de la implantación de fronteras internas" y han afirmado que "las instituciones navarras hacen algo muy similar por medio de la denegación del padrón".

"Las instituciones navarras no necesitan, en este momento, levantar un muro de hormigón ni tampoco desplegar patrullas paramilitares por la ciudad: les basta con cortar el grifo del agua, denegar 500 padrones de forma arbitraria o dar orden a la Policía Foral para que pida la documentación a personas que parezcan magrebíes", han criticado. "El apartheid burocrático de las instituciones navarras sigue la misma lógica que las redadas del ICE en EE.UU. o las patrullas de Frontex en el Mediterráneo: disciplinar y castigar a la mano de obra migrante", han sentenciado.

Desde Negu Gorriak, han afirmado que en Navarra se pueden observar "dos modelos de gestión de la mano de obra migrante". Así, por un lado, han indicado que "la derecha foral" de Tudela "anuncia el uso de la policía local para desempadronar activamente a personas sin papeles", mientras que "la izquierda" en Pamplona "obtiene los mismos resultados mediante el entorpecimiento ilegal de los empadronamientos".