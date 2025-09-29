Más de 130 personas mayores y con discapacidad recorren Pamplona en triciclo gracias a los paseos terapéuticos

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Salir de la rutina y redescubrir una ciudad cambiante es la propuesta que ofrece el Ayuntamiento de Pamplona a las personas mayores o con discapacidad a través de los paseos terapéuticos en triciclo. En esta edición, una decena de centros se han sumado a la iniciativa, que ha permitido que más de 130 personas disfruten de un paseo único por Pamplona.

Desde el pasado día 15 y hasta el próximo viernes, 3 de octubre, el Consistorio ha organizado un total de 76 paseos, gracias a la colaboración de 25 voluntarios de la asociación EBSE (En bici sin edad). De los diez centros participantes, cuatro son residencias de mayores y otros cinco son centros de atención a personas con discapacidad. En concreto, han participado las residencias DomusVi, Amavir Argaray, Amavir Oblatas y el Vergel, así como los centros San José, Caidis Valle del Roncal, Caidis Las Hayas, Anfas y Aspace. Además, en esta edición, se ha sumado el IES Mendillorri, que ha solicitado paseos por las orillas del río Arga para varios alumnos con necesidades especiales que estudian en el centro.

Los paseos, de aproximadamente media hora de duración, permiten a las personas participantes moverse, dar un paseo y disfrutar de las zonas verdes de la ciudad, como la Taconera, la Ciudadela o el paseo del Arga. También han recorrido el centro de la ciudad, desde la Plaza del Castillo al paseo de Sarasate o el Caballo Blanco. El recorrido final, de hecho, tiende a consensuarse con las personas usuarias, ya que se trata de un momento especial para ellas. Así, por ejemplo, uno de los participantes solicitó recorrer el barrio de Txantrea, en el que había vivido, y al que hacía tiempo que no acudía por sus limitaciones físicas.

De hecho, esta iniciativa, que lleva por lema 'El derecho a sentir el viento en la cara', pretende ser "una válvula de escape ante una rutina en la que, por sus condiciones físicas, suele limitarse al centro residencial en el que se encuentran". La casuística es muy variada, en función de las condiciones físicas de las personas usuarias. Pero la acogida es "siempre positiva".