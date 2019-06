Más de 1.500 estudiantes y docentes participan en el proyecto europeo CRISS de innovación

Publicado 18/06/2019 16:51:07 CET

PAMPLONA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un total de 1.419 estudiantes de Primaria y Secundaria y 254 docentes de la Comunidad foral participan en el proyecto europeo CRISS para la evaluación y acreditación de competencia digital.

Los 14 centros educativos de Navarra han participado en la iniciativa junto a escolares de Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Euskadi, Extremadura, Galicia, Islas Baleares, Madrid y Murcia; o Alemania, Croacia, Francia, Grecia, Italia, Reino Unido o Suecia.

El proyecto europeo CRISS (Evaluation and Certification of digital competences in primary and secondary schools) tiene como objetivo contribuir al desarrollo, evaluación y certificación de la competencia digital en todas las escuelas europeas. Para desarrollar esta iniciativa, se ha creado el consorcio CRISS en el que participan 15 instituciones junto al Gobierno de Navarra, la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Documenta Creaciones Multimedia Avanzadas SL (MyDocumenta), la Sociedad Andaluza para el desarrollo de las telecomunicaciones (Sandetel) de la Junta de Andalucía y Escola Pia de Catalunya y organizaciones europeas. En total participan en Europa más de 545 escuelas, 42.636 estudiantes y 2.389 profesores, ha informado el Gobierno foral en una nota.

La Comisión Europea en 2013 declaró la competencia digital como una de las ocho competencias claves que cualquier joven debe desarrollar antes de finalizar la enseñanza obligatoria, y así ayudar a incorporarse al mercado laboral sin riesgo de exclusión.

En este sentido, Elena Osés, coordinadora del proyecto CRISS en el Departamento de Educación del Gobierno foral, ha destacado que "la alfabetización digital es una competencia transversal clave en el mercado laboral". "Va más allá del acceso y uso de las TIC, está vinculada a las habilidades y actitudes que tienen las personas hacia las tecnologías", ha añadido.

Además, ha considerado "fundamental" que desde la escuela "se les forme para ser competentes, no sólo en el uso de unas herramientas o aplicaciones, sino también saber tratar la información (buscarla, contrastarla y seleccionarla), organizar y utilizar un entorno personal de trabajo, comunicarse y colaborar con otra gente, cuidar de la identidad digital, actuar de manera cívica, entre otros aspectos".

La iniciativa, de 3 años y con un presupuesto de 4.872.336 euros a nivel nacional, ha diseñado con Mydocumenta una plataforma centrada en un eportfolio con herramientas TIC, que permiten la evaluación de la adquisición de la competencia digital del alumnado. Ésta contiene diferentes escenarios de aprendizaje, que desde finales del año pasado está experimentando alumnado y profesorado.

Los estudiantes, que acceden a través de Internet, practican en el aula o desde casa sus habilidades digitales en asignaturas curriculares como geografía, historia, informática, matemáticas, artes, o ciencias sociales. Para ello los docentes pueden elegir entre distintos escenarios de aprendizaje que incluyen actividades prácticas con materias escolares y que se desarrollan en el aula o fuera de ella.

El alumnado que superan las actividades programadas obtienen una certificación de competencia digital del consorcio CRISS. El documento reconoce que el alumno tiene las habilidades necesarias para dar el paso a la universidad o afrontar el mercado laboral.