Más de 16.500 personas se han inscrito a las OPE de administrativo, servicios generales y Grado en Formación y Empleo

PAMPLONA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Interior, Función Pública y Justicia del Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Función Pública, ha publicado las listas provisionales de la OPE del puesto de trabajo de administrativo, servicios generales y titulado de Grado Medio en Formación y Empleo, a las que se han inscrito un total de 16.565 personas. Los aspirantes excluidos podrán subsanar errores desde el viernes 22 de agosto hasta el 4 de septiembre en sus respectivas fichas de trámite.

En cuanto a la oposición del puesto de trabajo de administrativo, se ofertan 565 plazas, de las que 264 son para turno libre, 264 para el turno de promoción, 51 para el turno de reserva de personas con discapacidad de grado igual o superior al 33%, y seis para el turno de reserva para mujeres víctimas de violencia de género. El total de personas inscritas es de 9.809. De entre los admitidos, 8.838 concurren al turno libre, 322 al turno de promoción, 394 al de personas con discapacidad y al de mujeres víctimas de violencia de género, 61, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Por su parte, del total de 158 plazas para el puesto de servicios generales, 71 son para el turno libre, 72 de promoción, 13 para personas con discapacidad y dos para mujeres víctimas de violencia de género. Un total de 6.100 aspirantes se han inscrito en esta oposición y, de las personas admitidas, 5.422 concurren al turno libre, 58 al turno de promoción, 431 al de personas con discapacidad y 43 al de mujeres víctimas de violencia de género.

Por último, se ha publicado la lista provisional de la oposición al puesto de trabajo de titulado de Grado Medio en Formación y Empleo, con 37 plazas. De estas, 15 se distribuyen en el turno libre, 16 en el de promoción, tres en turno de reserva para personas con discapacidad y tres para mujeres víctimas de violencia de género. En este caso, 656 aspirantes se han inscrito a la oposición. De entre las y los admitidos, 480 se han presentado al turno libre, 124 al turno de promoción, 35 al de personas con discapacidad y seis al de mujeres víctimas de violencia de género.