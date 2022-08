Más de 2.000 refugiados han llegado a Navarra desde el inicio de la guerra en Ucrania

PAMPLONA, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Navarra ha recibido a 2.160 refugiados desde que hace seis meses Rusia invadiera Ucrania, aunque el ritmo de llegada de ciudadanos ucranianos se ha reducido.

En este marco, 300 niños han sido escolarizados en Navarra y la oficina creada específicamente por el Gobierno foral para este colectivo ha realizado más de 5.000 atenciones.

"Los refugiados siguen llegando, es verdad que afortunadamente a un ritmo mucho menor que inicialmente, pero siguen llegando en conteo. Estamos hablando de una cifra de más de dos mil personas que han venido desde Ucrania a la Comunidad foral, que están acogidas a todos los niveles, en recursos habitacionales, recursos educativos, y también en el ámbito de integración laboral", ha explicado el portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, en la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno.

Remírez ha explicado que "mientras dure esta situación, el Gobierno de Navarra, con el ámbito no solo de Ucrania sino de otros refugiados que pueden necesitar acogida, siempre va a estar disponible como una comunidad solidaria que es". "Los mecanismos de cohesión social de Navarra garantizan que estas persona estén en una situación digna, no solo los ucranianos, sino otras personas que vienen de otros países porque en sus países no pueden desarrollar su proyecto vital, ya sea por guerra o por condiciones económicas", ha explicado.