Más de 400 personas participan en un curso internacional acerca de los descubrimientos sobre la fundación de Pompelo

PAMPLONA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Más de 400 personas participan hasta el domingo en el curso internacional 'De Irulegi a Pompelo. Los orígenes de una ciudad' ,que aborda los conocimientos y descubrimientos recientes sobre la fundación de Pompelo.

La primera teniente de Alcaldía, Garbiñe Bueno, ha abierto esta tarde en Civivox Pompelo el curso, que acerca al público los conocimientos científicos "más recientes y rigurosos" sobre la fundación de Pompelo hace 2.100 años y "el impacto en la población vascona local de aquella época".

Más de 400 personas se han inscrito a este curso gratuito que se desarrollará hasta el domingo con diferentes ponencias, mesas redondas y visitas guiadas.

El curso reúne a una veintena de investigadores que plasmarán "una visión multidisciplinar sobre la fundación romana de Pompelo y su contexto histórico, bélico y social, además de analizar la transición y la transformación del territorio vascón tras el impacto del mundo romano".

Proceden de las universidades de Pau, Burdeos, Cantabria, Barcelona, Granada y Zaragoza, de la UPNA y la Universidad de Navarra, y de entidades como la Sociedad de Ciencias Aranzadi, el Museo de Historia de Cataluña o el Gobierno de Navarra, entre otras.

El curso se enmarca en el programa de actividades organizadas en el último año para celebrar el 2.100 aniversario de la fundación romana de Pamplona.

Entre ellas, destaca la exposición que, con el mismo título que el congreso, muestra piezas arqueológicas excavadas en el yacimiento de Irulegi, y que nunca han sido expuestas anteriormente, otras cedidas por museos e instituciones, además, de la reconstrucción a escala real de la casa en la que se localizó la Mano de Irulegi.

Esta tarde, dentro del curso, se ha presentado la monografía 'De Irulegi a Pompelo. Los orígenes de una ciudad', una publicación con una edición de calidad, que recoge los contenidos de la exposición.