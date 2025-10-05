Más de 5.500 personas participan en Tudela en la VIII Marcha Contra el Cáncer de la Ribera

PAMPLONA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La VIII Marcha Contra el Cáncer de la Ribera ha reunido este domingo en Tudela a más de 5.500 personas, batiendo un nuevo récord de participación. La cita, organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra, ha teñido de azul las calles de la ciudad con el objetivo de recaudar fondos para la investigación oncológica y mostrar el apoyo de toda la sociedad a las personas con cáncer y a sus familiares.

La marcha, de carácter solidario y no competitivo, ha recorrido cerca de 4 kilómetros por las principales calles de Tudela. Como cada año, la recaudación obtenida a través de las inscripciones y de la tómbola solidaria se ha destinado íntegramente a financiar proyectos de investigación contra el cáncer promovidos por la Asociación.

En un comunicado, Silvia Azpilicueta, gerente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra, ha destacado el récord alcanzado en esta edición: "Más de 5.500 personas han marchado hoy contra el cáncer en Tudela. Todos los fondos que recaudamos van destinados a la investigación. Gracias a la solidaridad de la gente de Tudela y de la Ribera, seguimos impulsando una investigación de calidad y recordando la importancia de acompañar a quienes viven con esta enfermedad".

Azpilicueta ha explicado que esta actividad ha tenido varios objetivos. "Por un lado, la financiación para la investigación; por otro, dar a conocer la Asociación y todos los servicios gratuitos que ofrecemos a pacientes oncológicos y familiares, sin necesidad de ser socios. También queremos visibilizar el apoyo de nuestras personas voluntarias y de toda la sociedad hacia quienes conviven con el cáncer, que sepan que no están solos".

Además, ha recordado que "en España se diagnostica un caso de cáncer cada dos minutos y, en Navarra, en torno a 4.200 casos nuevos cada año". "Si sumamos a todas las personas que ya conviven con la enfermedad, podríamos hablar de una prevalencia a 5 años de unas 12.714 personas en Navarra. Todas ellas y su entorno necesitan nuestro apoyo, y por eso ofrecemos nuestros servicios y acompañamiento gratuitos", ha añadido.

Por su parte, Mamen Motilva, presidenta de la Junta Comarcal de la Ribera, ha mostrado su agradecimiento a todas las personas y entidades que han hecho posible la jornada. "Desde el minuto uno en el que empezamos a organizar la Marcha nos han abierto las puertas en todos los sitios. Gracias, especialmente, a las personas voluntarias de la Ribera; gracias a ellas esta plaza se llena y podemos llegar a más de 5.000 participantes. Han colaborado todos los pueblos de la Ribera". Motilva ha destacado también la colaboración de alumnos del Colegio San Francisco Javier (Jesuitas) de Tudela y del Colegio La Anunciata, que se han sumado como voluntarios en la organización y logística de la jornada.

El alcalde de Tudela, Alejandro Toquero, ha subrayado que "Tudela y la Ribera nunca fallan. Es un honor ver a Tudela vestida hoy de azul marchando contra el cáncer. El objetivo es marchar y luchar contra esta enfermedad. Es un honor ser alcalde de una ciudad tan solidaria. Agradezco a la Asociación Española Contra el Cáncer en Navarra por organizar esta marcha un año más y quiero insistir en la importancia de seguir apostando por la investigación".

UNA MAREA AZUL PARA CONCIENCIAR SOBRE EL CÁNCER DE COLON

La camiseta de esta edición ha sido azul, en referencia al cáncer de colon, reforzando el mensaje sobre la importancia de participar en los programas de cribado.

El recorrido, de unos 4 kilómetros, ha finalizado nuevamente en la Plaza Nueva, donde se han celebrado sorteos, animación musical, actividades para todas las edades y el tradicional puesto de tostadas de ajo. Los artículos que se han sorteado en la tómbola solidaria han sido donados por numerosos comercios de Tudela y la Ribera.

Hasta el 17 de octubre se podrán recoger los artículos de la tómbola solidaria en la sede de Tudela, en la Plaza Constitución, 13 bajo.