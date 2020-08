Más de 70 citas para la nueva programación de Fundación Baluarte, con el lema 'Volvemos para cuidarte'

El aforo se reduce al 75% y habrá alfombras desinfectantes y dispensadores de gel hidroalcohólico

Más de 70 citas conforman la nueva programación de Fundación Baluarte para el nuevo curso 2020/2021 con el lema 'Volvemos para cuidarte'. Habrá once espectáculos (12 funciones) de música clásica, lírica y danza en la temporada principal que tendrá lugar íntegramente en Baluarte; 24 conciertos de la temporada de abono de la Orquesta Sinfónica de Navarra (OSN) en el auditorio pamplonés y otros cinco en Tudela; 10 actuaciones del programa Sinfónica en Navarra; cinco citas del Ciclo de Música de Cámara En clave de #F en Civican; seis propuestas (nueve funciones) del ciclo Baluarte Txiki dirigidas al público familiar; cuatro conciertos del ciclo Baluarte Cámara; y tres actuaciones en Festivales de la OSN.

La nueva temporada, que comenzará el 3 de octubre de este año y se prolongará hasta el 28 de mayo de 2021, contará en todas las citas de su programación con las garantías de seguridad e higiene que marca la normativa actual derivada del Covid-19. Con el aforo reducido al 75% del total, para evitar aglomeraciones Baluarte ha establecido diferentes puertas de acceso y salida al edificio dependiendo de la fila y el número de la butaca. Además, habrá alfombras desinfectantes y dispensadores de gel hidroalcohólico en diferentes puntos del edificio, y la mascarilla será obligatoria en el interior de Baluarte en todo momento.

La temporada principal de Fundación Baluarte traerá al auditorio pamplonés once propuestas de lírica, música clásica y danza. Serán once espectáculos (12 funciones) de gran formato que comenzarán con la actuación del contratenor Philippe Jaroussky en la gala Viva Vivaldi. En noviembre las citas llegarán de la mano de Christian Zacharias, que ocupa un lugar indiscutible en el olimpo del piano moderno; y de Gugurumbé, las raíces negras, un espectáculo de música y danza que, programado para la temporada anterior, fue aplazado debido al estado de alarma.

En diciembre, Les Musiciens du Louvre deleitará al público con el Oratorio de Navidad de J.S. Bach. Y para dar comienzo a 2021, el Homenaje a Ennio Morricone que, con la batuta de Vanessa Garde, ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Navarra a mitades de enero.

La OSN también participará en Manon Lescaut, ópera de G. Puccini que llegará en versión concierto, y en la Gala de Zarzuela que dirigirá José Miguel Pérez-Sierra. En ambas colabora la Asociación Gayarre de Amigos de la Ópera con la participación de su Coro Lírico.

Siguiendo la tradición en fechas cercanas a la Semana Santa se podrá escuchar La Pasión según San Mateo a cargo del Ensemble Pygmalion, coro y orquesta con instrumentos de época que ocupa un lugar esencial en el panorama musical europeo. Las propuestas de Lírica/Clásica se completarán con una de las obras más conocidas del repertorio, Carmina Burana de Carl Orff, en la que el Orfeón Pamplonés y su Escolanía acompañarán a la Orquesta Sinfónica de Madrid. El Ballet del Grand Théâtre de Genève, con Romeo y Julieta, y el Ballet Nacional de España, con Invocación, serán las citas con la danza internacional y nacional en la nueva programación.

DOCE PROGRAMAS DE LA OSN

Por su parte, la temporada de la Orquesta Sinfónica de Navarra presenta un abono de 12 programas (24 conciertos) en los que se incluyen celebraciones tan señaladas como el 'Año Beethoven' en el 250º aniversario del compositor, dedicando los dos primeros ciclos al compositor de Bonn.

No faltan los grandes nombres del repertorio clásico -como Mozart, Haydn, Brahms, Schumann o Chopin- ni las luminarias del repertorio del siglo XX -Gershwin, Bartók, Prokofiev, Bernstein, Sibelius, Rachmaninoff-. Este criterio programático, regido por la búsqueda de la excelencia, ha permeado también la selección del plantel artístico nacional e internacional, contando la temporada con la participación de artistas invitados emergentes como los pianistas Dmytro Choni y Alfonso Gómez o estrellas ya consagradas como el violista Joaquín Riquelme, el violonchelista Johannes Moser y el trompetista Manuel Blanco. El apartado directoral no es menos exigente: Juanjo Mena, Joann Falletta, José Miguel Pérez-Sierra, Perry So, Georg Mark y Nuno Coelho, ganador del Concurso Internacional de la Orquesta de Cadaqués, consolidan la oferta sobre el podio.

A nivel de contenido, destaca el especial interés del estreno absoluto de la obra ganadora del IX Premio de Composición AEOS-Fundación BBVA Nocturno sinfónico de Marcos Fernández-Barrera (1984) y el cariz decididamente reivindicativo del décimo programa -Música para valientes-, que pretende visibilizar a la mujer compositora con la Sinfonía gaélica de Amv Beach y refrescar el repertorio con obras como el Concierto para trompeta de Daniel Schnyder. Como novedad, la hora de los conciertos en el auditorio pamplonés se adelantará a las 19.30 horas.

Fuera de la temporada de abono, la OSN mantiene su compromiso con la creación artística navarra defendiendo la creación autóctona con el encargo del estreno absoluto del pamplonés Koldo Pastor (1947) Beethoven Irudiak, Kapritxo Sinfonikoa (2020) y prestigiando la presencia de artistas navarros coma la soprano Sofía Esparza, la mezzo Maite Beaumont y el tenor José Luis Sola en el marco de la programación del Día de Navarra. Asimismo, la OSN apuesta además por la descentralización territorial llevando la música a localidades de la Comunidad Foral como Villava, Bera, Tafalla, Arróniz, Sangüesa, Corella, Lesaka y Alsasua en el ámbito del ciclo Sinfónica en Navarra.

OTROS CICLOS

En el marco de la programación de la temporada 2020/21 de Fundación Baluarte, la nueva edición de Baluarte Cámara presentará cuatro conciertos cuyo denominador común será la fusión. Comenzará con un homenaje a Astor Piazzola en el centenario de su nacimiento, con un recorrido por algunas de las piezas más emblemáticas del compositor argentino y que tendrá el acordeón de Iñaki Alberdi como instrumento principal. Le seguirá una propuesta del trompetista Manuel Blanco que combina la música académica y otros estilos populares del siglo XX. En la tercera cita del ciclo, la música barroca colonial interpretada por la Accademia del Piacere estará en diálogo con el flamenco de Arcángel; y, por último, habrá una reinterpretación de la música de L.V. Beethoven en versión contemporánea de jazz interpretada por Marco Mezquida Grupo.

El programa Baluarte Txiki seguirá apostando por artistas y compañías navarras en su quinta edición. El ciclo, dirigido al público más joven, ofrecerá seis títulos entre diciembre y abril, dos de ellos con doble función en castellano y euskera: habrá dos propuestas de danza, a cargo de las compañías Fueradeleje y Atena; un espectáculo de ópera para toda la familia, de la mano de Ópera de Cámara de Navarra y la Orquesta Sinfónica de Navarra; un cuento musical para orquesta y narradora, un espectáculo rítmico y un concierto escénico con narradora y quinteto de cuerda.

ABONOS Y ENTRADAS

Como novedad para esta nueva campaña, se pondrá a la venta el abono conjunto que incluye entradas para los once espectáculos de la temporada principal y para doce conciertos de abono de la Orquesta en Baluarte, así como el abono a la carta, en el que se podrán elegir un mínimo de cuatro propuestas de la temporada principal o de la OSN.

Además, al igual que en años anteriores, se pondrán a disposición del público abonos completos de temporada (principal y OSN) y parciales de Clásica/Lírica y de fin de semana. La venta de las localidades para la nueva temporada de la OSN y de la Fundación Baluarte se inicia con la renovación de abonos totales, a lo que seguirá la captación de nuevos abonos completos a partir del 3 de septiembre. El día 8 tendrá lugar la renovación de abonos parciales; la venta de nuevos abonos parcial será el 9 de septiembre; y la venta de entradas sueltas comenzará el jueves 10 de septiembre.