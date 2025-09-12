Más de 90 estudiantes navarros de FP participaron el curso pasado en el programa Erasmus+

El director general de Educación y FP, Gil Sevillano, junto al grupo de jóvenes que han participado en el programa Erasmus+. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de 93 estudiantes de Formación Profesional que durante el curso 2024-2025 ha participado en el programa europeo Erasmus+ ha recibido este viernes los diplomas acreditativos de sus prácticas formativas llevadas a cabo en 11 países de la Unión Europea.

En el acto público, desarrollado en el Civivox de San Jorge, 50 alumnos y alumnas de FP de Grado Superior y 43 de Grado Medio han recibido, por parte del director general de Educación y Formación Profesional, Gil Sevillano, los diplomas acreditativos de las estancias formativas llevadas a cabo en empresas de Lisboa (Portugal), Berlín (Alemania), Cracovia (Polonia), Salento, Milán, Vicenza y Florencia (Italia), Nay (Francia), Malta, Lappeeranta (Finlandia), Utrecht (Holanda), Maribor (Eslovenia), Amberes (Bélgica) y Dublín (Irlanda).

Sevillano ha subrayado que el programa Erasmus "marca un antes y un después en la vida". Y ha llamado a las y los participantes a "aprovechar este momento que os brinda vuestro regreso para seguid creciendo y madurando".

El director general también ha agradecido a Caja rural su "participación desinteresada". Y ha sido el director de Relaciones Institucionales de la entidad, Ricardo Goñi, quien ha hecho entrega a cada estudiante del grado superior de FP un cheque por valor de 550 euros con los que la entidad contribuye al programa, ya que, por normativa de la Comisión Europea, reciben menos beca Erasmus que el alumnado de grado medio.

Según explican desde el Gobierno de Navarra, parte de los participantes en el programa europeo Erasmus+ hicieron previamente en la Comunidad foral su formación en centros de trabajo y las han completado con estas prácticas europeas tras obtener la titulación. Otros, los del periodo de marzo a junio hicieron sus prácticas oficiales en empresas europeas y luego les han sido convalidadas para la obtención del título.

Además de estos programas de movilidad de tres meses, a lo largo del pasado curso 215 estudiantes con 47 profesores acompañantes de Formación Profesional Básica, Grado Medio, Formación Profesional Especial y 33 estudiantes de Grado Superior han participado en estancias cortas de entre 10 a 15 días de duración. Por otro lado, 24 docentes de FP han disfrutado de estancias de 1 o 2 semanas de duración en la modalidad de formación, enseñanza o job shadowing.