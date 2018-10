Más ayuntamientos de la Comarca de Pamplona podrán entrar en el área de prestación conjunta del taxi

Publicado 25/10/2018 14:42:14 CET

PAMPLONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves diversas modificaciones en la ley foral del Taxi, de forma que nuevos ayuntamientos integrados en la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona puedan incorporarse al área de prestación conjunta del taxi.

El Gobierno de Navarra había enviado al Parlamento este proyecto de ley al darse la circunstancia de que varios municipios querían incorporarse a ésta área de prestación conjunta, con el respaldo de la Mancomunidad, pero la ley vigente no lo permitía. La norma, que se ha debatido por el trámite de lectura única, sin pasar por su recorrido ordinario en comisión, ha sido aprobada por unanimidad.

Los ayuntamientos puedan solicitar su incorporación al área de prestación conjunta en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma. Para ello, será suficiente que el acuerdo del pleno municipal sea ratificado por la Mancomunidad, previo examen de los requisitos establecidos al efecto, y trasladado al Gobierno de Navarra, que procederá a aprobar la incorporación "sin necesidad de informe del Consejo Navarro del Taxi".

En este supuesto, las licencias serán "intransferibles y se extinguirán automáticamente en caso de renuncia, jubilación, fallecimiento o declaración de incapacidad permanente que inhabilite para el ejercicio de la función de taxista".

Vencido ese intervalo de tres meses, las nuevas solicitudes se tramitarán de acuerdo al procedimiento ordinario establecido en la ley foral del Taxi, que deja la integración en manos del Gobierno de Navarra, a propuesta del departamento competente en materia de transporte, previo informe del Consejo Navarro de Taxi.

Asimismo, para una mejora de la eficiencia energética del servicio de taxi, se adoptan una serie de medidas conducentes a la renovación de la flota por vehículos sostenibles. En concreto, los municipios o la entidad local competente en un área territorial de prestación conjunta con población superior a 20.000 habitantes deberán asegurar que los vehículos que se adscriban a las licencias de taxi a partir del 1 de enero de 2022 estén clasificados con el distintivo ambiental Cero emisiones o ECO, de acuerdo con la clasificación del Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico. Se exceptúan los Eurotaxi.

Además, entre otras modificaciones, se ha introducido la prohibición expresa de cualquier publicidad ilícita en los vehículos destinados al servicio de taxi.

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, ha explicado que la ley del Taxi se aprobó hace trece años y los cambios producidos en los últimos años "han hecho necesaria su actualización".

El parlamentario de UPN Luis Zarraluqui se ha mostrado en desacuerdo con el trámite que se ha dado esta ley, "creemos que se podría haber consensuado más, no ha habido comunicación, y eso marca un mal camino", pero finalmente ha confirmado su voto a favor dado que iba a ser aprobado el grueso de las enmiendas registradas por UPN.

El parlamentario de Geroa Bai Jokin Castiella ha destacado que la ley busca defender el "interés general" y ha mostrado su "compromiso con el sector del taxi para protegerlo frente a la intromisión -de las VTC-, que no atiende a un servicio público".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha afirmado que "en estos momentos el auténtico enemigo del sector es la existencia de las VTC". Sobre este aspecto, ha valorado la posibilidad de que el Estado reconozca competencias a las Administraciones autonómicas y locales para poder regular en esta materia. "La prioridad va a ser la defensa del sector del taxi dada su condición de servicio público", ha señalado.

El parlamentario de Podemos-Orain Bai Carlos Couso ha destacado la importancia de "reordenar el transporte de pasajeros en Navarra de forma mucho más racional que lo que es ahora y para eso teníamos que permitir que el taxi no tuviera las barreras que ahora tenía". "Si entraran las VTC, no tendrían esas barreras, con lo cual la desventaja sería clarísima", ha apuntado.

Por parte del PSN, Ainhoa Unzu ha afirmado que su grupo ha estado negociando esta ley, "nos ha costado, pero hemos sacado muchos beneficios para el conjunto del sector que no estaban previstos en el proyecto inicial que presentó el consejero". "No es que ese proyecto no trajera beneficios, es que perjudicaba de manera directa la viabilidad del sector del taxi", ha indicado.

El parlamentario del PPN Javier García ha defendido que "el trámite que debería haber seguido esta ley era el ordinario para poder trabajarla en comisión", pero en todo caso se ha mostrado a favor del texto tras los cambios introducidos a través de enmiendas, que "enriquecen" el proyecto presentado por el Gobierno.

Finalmente, la parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha explicado que "se han solventado las reticencias" que tenía su grupo con el proyecto inicial. "Lo que se ha hecho es recoger una parte de las demandas del sector", ha destacado.