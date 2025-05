La mayoría del Parlamento de Navarra avala que la Comunidad foral revise las relaciones comerciales con Israel

PAMPLONA 26 May. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin en el Parlamento de Navarra han respaldado este lu nes el anuncio del Gobierno foral de revisar las relaciones comerciales que mantiene Navarra con Israel y han coincidido en señalar que lo que está ocurriendo en la franja de Gaza es un "genocidio".

Al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha afirmado que "lo que está ocurriendo en Gaza para UPN es inaceptable" y ha explicado que "nosotros en su momento condenamos a Hamás, pero desde luego es inaceptable lo que está ocurriendo". "Desde una posición simplemente de valores, de una posición de un humanismo cristiano, no se puede tolerar lo que está ocurriendo. UPN exige el alto al fuego inmediato, UPN exige que pueda entrar ayuda humanitaria en Gaza", ha destacado.

No obstante, sobre la decisión del Gobierno de Navarra de revisar las relaciones comerciales con Israel, Esparza ha afirmado que "habría que ver en qué contribuye una decisión como esa". "Habría que analizar de la mano de las empresas que fueran afectadas. Pero hay otros países donde se están pisoteando derechos humanos y donde no hacemos este análisis. Parece que hay una especie de doble vara de medir. Tendría que explicar el Gobierno por qué aquí sí y allá no, y tendría que preguntarse más allá de un gesto, qué magnitud tiene, y tendría que ser de la mano de las empresas. ¿Una decisión como esta en Navarra termina definiendo que se acaben los bombardeos o las acciones militares en Gaza? Pues ojalá fuera así, porque entonces votaríamos que sí con las dos manos, pero la realidad es que más allá de un gesto, poco más aporta", ha afirmado.

Preguntado sobre si considera un genocidio lo que está ocurriendo en Gaza, Esparza ha señalado que no sabe "cómo calificarlo". "Hay gente que lo califica como genocidio y a mí no me parece mal, pero no sé qué características reúne un genocidio. A mí me parece que no hay derecho a lo que está ocurriendo, creo que es total y absolutamente condenable y así lo manifiesto. Es inaceptable del todo", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha condenado "sin paliativos el genocidio que está realizando el Estado de Israel en Palestina" y ha criticado que "seguimos viendo cómo Israel, un Estado genocida, sigue asesinando, sigue matando, más de 54.000 personas, muchas de ellas niños y niñas, ancianos, matándolos no sólo con las bombas, sino de hambre".

En este contexto, ha destacado "el liderazgo de España" para "responder de una manera contundente al Estado de Israel" y ha explicado que el PSN preguntará en el pleno del Parlamento de Navarra a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, cuál es la posición del Ejecutivo foral "ante este genocidio". "Hay que decir alto y claro que no nos da miedo el Estado de Israel, ni las amenazas que se están produciendo hacia las personas que condenan ese genocidio, y no nos van a hacer retroceder ni un ápice en esta condena", ha subrayado.

Por parte de EH Bildu, Laura Aznal ha considerado que "todo esto llega demasiado tarde ante el genocidio, ante el intento sistemático del exterminio del pueblo palestino", aunque ha considerado "muy oportuno" que el Gobierno de Navarra haya decidido estudiar las relaciones comerciales. De hecho, el jueves EH Bildu preguntará al Gobierno foral en el pleno del Parlamento acerca de cómo se materializará este anuncio.

"No sé si todavía hay alguien que pueda pensar que lo que está haciendo Israel es ejercer su derecho a la legítima defensa. Bienvenida sea la decisión y esperamos el jueves tener información más concreta a este respecto, porque hay que posicionarse firmemente y claramente contra el genocidio", ha destacado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha considerado "adecuado" que el Gobierno foral revise las relaciones comerciales que mantiene con Israel y ha indicado que "seguramente desde cada ámbito tendríamos que forzar a que la situación que se está produciendo cambie de rumbo". "Desde luego en Navarra podemos hacer desde el campo que nos incumbe, pero desde el Estado y sobre todo desde la Unión Europea y la comunidad internacional -también se puede hacer-", ha señalado.

Azcona ha exigido "el cumplimiento del derecho internacional que ampara a la población de Gaza" y ha indicado que "es vergonzante que desde la comunidad internacional se esté permitiendo lo que está ocurriendo, este genocidio que está levantado todas las alarmas".

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que "primero el Gobierno de Navarra debería revisar si había algún acuerdo con alguna empresa o entidad social que exalta el terrorismo en nuestra Comunidad y sinceramente no lo hemos visto en este papel". "Primero vamos a ver qué es lo que sucede dentro de nuestra Comunidad y a partir de ahí que contribuya en todos los sentidos", ha afirmado.

Además, sobre la posición del PP ante la situación actual en Gaza, se ha remitido a las palabras del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que la semana pasada "fijaba muy claramente que el PP no se ha movido y quien es el culpable es el terrorismo yihadista de Hamás, que tanto daño está creando en estos territorios".

El portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, ha valorado el anuncio realizado por el Gobierno de Navarra de estudiar las relaciones comerciales con Israel y ha explicado que "esta es una cuestión que nos ha preocupado a esta coalición y a este grupo parlamentario desde hace meses y meses". "Hemos registrado distintas iniciativas en este sentido, hemos tenido interlocución con los distintos departamentos del Gobierno de Navarra, porque siempre hemos creído que ante un genocidio evidente como el que estamos vislumbrando en estos momentos en la franja de Gaza, las administraciones públicas no podemos permanecer impasibles y tenemos que hacer todo lo que esté en nuestras manos para poner fin a ese genocidio", ha destacado.

Así, ha afirmado que "desde las administraciones públicas se debe apostar por ese tipo de políticas que ejerzan la mayor presión política, diplomática, económica, comercial, cultural o deportiva, en este caso al Estado sionista de Israel, para contribuir al fin inmediato de ese genocidio".