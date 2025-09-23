La MCP encarga un estudio sobre la presencia de mariposas y polillas nocturnas en el parque fluvial de la Comarca de Pamplona - MANCOMUNIDAD DE LA COMARCA DE PAMPLONA

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) ha encargado un estudio para analizar la presencia de lepidópteros nocturnos (mariposas y polillas) en varios puntos del parque fluvial de la Comarca de Pamplona.

El objetivo, según han informado desde la MCP en una nota, es "determinar la abundancia y diversidad de este orden de insectos en función del uso público en diferentes áreas del parque".

El análisis de las mariposas nocturnas lo está llevando a cabo Roberto Simal y Ángel Herrero, biólogos de la consultora ambiental BHS. En cada una de las cuatro estaciones del año se instalan puntos de muestreo en localizaciones del parque elegidas por sus diversos niveles de uso (sendas, áreas recreativas, playas, etc.) y por la presencia o ausencia de luz artificial.

Además, se colocan puntos de muestreo en áreas de control -fuera del parque y sin uso público- para "asegurar que los cambios observados se deban realmente a las variables estudiadas y no a otros factores".

Las estaciones de muestreo también son denominadas 'trampas de luz' al estar dotadas de una luz ultravioleta que atrae a las mariposas nocturnas. Cada jornada de estudio se instalan al atardecer cuatro estaciones que quedan activas durante toda la noche.

Cada trampa de luz está formada por un cubo de unos 40 cm de lado construido en goma EVA (etileno acetato de vinilo) cuya tapa superior tiene dos láminas de plástico transparente con una apertura para que accedan las mariposas. Sobre esa estructura, una luz ultravioleta orientada hacia arriba se encarga de atraer a los lepidópteros.

La mayoría de las mariposas y polillas se sienten atraídas por esta luz, ya que la usan para comunicarse: muchas tienen en sus alas pigmentos que reflejan la luz UV de maneras específicas, creando patrones para encontrar pareja y alimentarse.

Junto a cada lado del cubo se colocan también cajas de huevos, ya que el material y la forma de estos cartones moldeados ayudan a que muchos lepidópteros se queden resguardados en las cavidades.

Al amanecer, Roberto Simal y Ángel Herrero acuden a recoger las trampas para contar, determinar y fotografiar todas las especies capturadas, tras lo cual las mariposas "son liberadas inmediatamente".

El plan de los biólogos es realizar cuatro sesiones de muestreo: una en primavera, dos en verano y una en otoño. Se descarta el invierno, ya que en esa estación no hay actividad de mariposas adultas al encontrarse aún en estado larvario.

En cada sesión atenderán cuatro puntos de muestreo. Ya se han realizado tres sesiones, la más reciente en septiembre, y está previsto que la última se lleve a cabo ya en 2026.

Aunque el estudio sigue en curso, las primeras sesiones de muestreo "ya indican una fuerte presencia" de la mariposa del boj (Cydalima perspectalis), una especie invasora de Asia "que se ha convertido en una plaga muy destructiva desde hace más de diez años para los bojes de Europa".

El "principal problema de esta especie no lo causa la mariposa en sí, sino su fase larval, es decir, las orugas, ya que son muy voraces y se alimentan de las hojas y la corteza de los bojes". Su acción "puede causar una defoliación completa y masiva de la planta en muy poco tiempo, lo que debilita el arbusto y, en muchos casos, provoca su muerte".

En este estudio, "las especies que cobran mayor protagonismo son las más comunes y abundantes, ya que explican mucho mejor las potenciales diferencias entre las zonas con uso público y las áreas de control".

No obstante, los biólogos se muestran "expectantes "ante la posibilidad de capturar algún ejemplar de mariposa isabelina (Graellsia isabellae) ya que las estaciones ubicadas al norte están en el borde de su área de distribución.

ESTUDIO DE VARIOS GRUPOS FAUNÍSTICOS

El estudio de los lepidópteros nocturnos se enmarca en un proyecto más amplio consistente en analizar si existen diferencias significativas en el uso del espacio de varios grupos faunísticos (murciélagos, avifauna, mamíferos) en función de las diferentes intensidades de uso público en el Parque Fluvial de Pamplona.

Cuando se concluyan los trabajos de campo de los diferentes estudios, se realizará el análisis de los resultados obtenidos para cada grupo faunístico y para la biodiversidad del parque en general.

El presupuesto de todo el proyecto es de 67.177 euros (IVA excluído) y es financiado con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia-Financiado por la Unión Europea-NextGenerationEU, gestionados por el Gobierno de Navarra, y forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino Comarca Pamplona Rural al ser uno de los proyectos beneficiarios de la convocatoria extraordinaria de Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023.