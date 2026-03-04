Médicos del Mundo critica la "exclusión" de personas migrantes del reconocimiento de discapacidad en Navarra

Médicos del Mundo critica en el Parlamento de Navarra la "exclusión" de personas migrantes del reconocimiento de discapacidad en Comunidad foral. - MÉDICOS DEL MUNDO

PAMPLONA 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Representantes de Médicos del Mundo han criticado este miércoles en el Parlamento de Navarra la "exclusión" de las personas migrantes en situación administrativa irregular del procedimiento de valoración de discapacidad en la Comunidad foral.

La ONG ha señalado, en una comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, que "existe una práctica administrativa que impide el acceso a este procedimiento a personas que residen de manera efectiva en la Comunidad foral por el hecho de no contar con autorización de residencia".

Médicos del Mundo ha señalado que desde 2020 viene acompañando a varias personas, incluida alguna menor de edad, a quienes se les ha denegado el acceso al procedimiento de valoración de discapacidad "por su situación administrativa".

La organización ha explicado que ha trasladado "reiteradamente" estos casos a la Administración y ha considerado que "las distintas respuestas ofrecidas evidencian la ausencia de un criterio jurídico sólido y uniforme". "No existe un mandato normativo inequívoco que obligue a excluir a estas personas, ya que la valoración de la discapacidad no es una prestación de la Seguridad Social, sino una actuación propia del sistema de protección social, cuya competencia corresponde a las Comunidades Autónomas", ha apuntado.

Además, ha afirmado que todas las personas residentes acceden al resto de prestaciones garantizadas del sistema navarro de protección social, "siendo esta la única excepción que se aplica de forma restrictiva". Por ello, la organización ha considerado que "se trata, en última instancia, de una cuestión de voluntad política".

Más allá del debate jurídico, Médicos del Mundo ha trasladado a los grupos parlamentarios "el impacto real que esta situación está teniendo en la vida de familias arraigadas desde hace años en Navarra, en muchos casos pertenecientes ya a segundas generaciones, que han construido aquí su proyecto vital". "Son personas con discapacidades graves y muy graves que limitan de manera significativa su autonomía y dificultan o imposibilitan actividades básicas como trabajar, desplazarse o realizar gestiones cotidianas sin apoyo", ha subrayado.

La ONG ha afirmado que "la negativa a tramitar la valoración del grado de discapacidad no solo bloquea el acceso a recursos y apoyos específicos, sino que agrava situaciones de vulnerabilidad estructural, incrementa la dependencia económica y social de las familias y profundiza dinámicas de exclusión en personas que ya se encuentran en una posición de especial fragilidad".

Por todo ello, Médicos del Mundo ha instado a la Administración foral a "adoptar una interpretación garantista que asegure el acceso al procedimiento de valoración, reconocimiento y acreditación del grado de discapacidad a todas las personas que residen en Navarra, con independencia de su situación administrativa".

La organización ha defendido que "blindar derechos y reforzar la protección de quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad no es solo una cuestión jurídica, sino también de coherencia institucional con el marco normativo vigente y con los principios de igualdad, dignidad y universalidad que deben guiar la actuación pública".