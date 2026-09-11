Medio Ambiente anima a entidades públicas, asociaciones y empresas a sumarse a la II Semana del Clima

Cartel de la II Semana por el Clima. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 24 de octubre es el Día Internacional para la Concienciación sobre el Cambio Climático, una jornada que pretende recordar que la acción humana es la principal causante del aumento de temperaturas en las últimas décadas. Con esa efeméride como eje, Navarra celebrará su II Semana del Clima con fechas extendidas: del 16 al 25 de octubre. El lema de este año: 'Porque cada acción cuenta. Y todas suman'.

Impulsada por la Oficina de Cambio Climático de la Dirección General de Medio Ambiente, con el apoyo del Ayuntamiento de Pamplona, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Navarra, la propuesta cuenta con entidades locales de ámbito territorial, empresas, asociaciones, centros educativos y organizaciones de todo tipo como colaboradores necesarios para fomentar la sensibilización y la conversación pública sobre este tema. En estos momentos aún es posible participar, contactando con la Oficina de Cambio Climático.

A algo más de un mes del inicio de la II Semana del Clima se han recogido ya 44 actividades a propuesta de 26 entidades diferentes, desde un torneo de debate organizado en el Parlamento foral, hasta la proyección por parte de Oxfam Intermón de un documental que analiza soluciones desde la proactividad, pasando por un encuentro de comunidades energéticas, un programa de radio específico, visitas guiadas a diversos espacios, propuestas como un pintxo-pote dinamizado o un coloquio en las universidades sobre desinformación, bulos e inexactitudes en materia de cambio climático, detallan desde el Ejecutivo foral.

Como el año pasado, la parte institucional tendrá carta de naturaleza en la jornada del Pacto de Alcaldías que se celebrará el día 23 de octubre. Este foro, que impulsa la Dirección General de Medio Ambiente al hilo de iniciativas internacionales en el mismo sentido, es un espacio de encuentro y colaboración entre entidades locales y agentes que implementan medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, para analizar buenas prácticas y su replicabilidad, así como para revisar tareas pendientes que favorezcan la resiliencia.

El objetivo global es impulsar la participación activa de la ciudadanía y de las entidades de Navarra frente al cambio climático, mediante actividades educativas, colaborativas y transformadoras capaces de generar un impacto real en el territorio.

CÓMO PROPONER ACTIVIDADES

Quien desee colaborar podrá acceder a un formulario digital y rellenar la información necesaria para censar la actividad con sus perfiles concretos (hora, lugar, tipo de actividad, público destinatario, personas de contacto, etc.). Tras ser validados los contenidos por personal técnico de la Oficina de Cambio Climático, la propuesta quedará registrada, se hará visible en la web y pasará a formar parte del programa.

La web en la que se están incluyendo las actividades, en castellano y euskera, se ha diseñado para ofrecer una navegabilidad y usabilidad adaptada a necesidades diversas. Se puede buscar actividades por fechas, tipo de público (infantil, familiar, profesional, etc.) y por localidades donde se desarrollará la actividad. Esta información, además, se puede situar visualmente gracias a la inclusión de un mapa interactivo.

La II Semana del Cima de Navarra y sus actuaciones asociadas contribuyen a alcanzar los objetivos de la Hoja de Ruta integrada de Energía y Clima de Navarra 2050 (ENERKLINA 2050). La Oficina de Cambio Climático es el servicio que, desde 2023, impulsa y coordina el desarrollo y las estrategias, planes y objetivos en materia de cambio climático en Navarra, desde la Dirección General de Medio Ambiente.