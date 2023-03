Medio Ambiente presenta a los ayuntamientos el proyecto LIFE Kantauribai para la "mejora ecológica" de los ríos

La iniciativa contempla la demolición de 25 obstáculos y la liberación de 85 kilómetros de cauces

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, Itziar Gómez, ha participado en la primera jornada informativa realizada en el marco del proyecto europeo LIFE Kantuauribai para explicar a los ayuntamientos de la zona "el alcance y los beneficios" de esta iniciativa, cuyo objetivo es la "mejora ecológica" de los ríos y afluentes que desembocan en el Golfo de Bizkaia pertenecientes a la red fluvial Natura 2000.

A la jornada, celebrada en el Parque Natural del Señorío de Bertiz, han acudido representantes municipales de las corporaciones de Arantza, Bera, Donamaria, Santesteban, Baztan, Igantzi, Lesaka, Bertizarana y Sunbilla, que han podido exponer sus puntos de vista y sugerencias. Junto con la consejera han participado, asimismo, Luis Sanz, director gerente de Gestión Ambiental de Navarra (GAN-NIK); Noemí López en representación de la Conferencia Hidrográfica del Cantábrico; y Enrique Eraso, director del Servicio de Biodiversidad de Medio Ambiente; además del personal técnico de Medio Ambiente, y GAN-NIK que impulsan y coordinan el proyecto.

LIFE Kantarubai es un proyecto liderado por Navarra, a través de GAN-NIK. En el transcurso de cinco años contempla la demolición de un total 25 obstáculos, 15 de ellos en Navarra, y la liberación de 85 kilómetros de cauces a lo largo de 5 cuencas fluviales compartidas entre 3 regiones: Oria y Urumea (Navarra y Gipuzkoa), La Nive y La Nivelle (Navarra y Nueva Aquitania) y Bidasoa (compartido por las 3 regiones). En el caso de la Comunidad foral, se contempla la liberación de 57 kilómetros de cauces, ha detallado en un comunicado el Gobierno de Navarra.

Mediante estas actuaciones se busca la eliminación de las causas de mortalidad y la mejora del estado de conservación de especies y hábitats vinculados al ecosistema fluvial en 15 zonas de la Red Natura 2000, una problemática que comparten los ríos de la cornisa cantábrica. Asimismo, se contempla la permeabilización de otros 7 obstáculos cuya demolición no es posible para facilitar el paso de los peces.

La consejera Gómez ha destacado que "se trata de un proyecto necesario para la preservación de la biodiversidad fluvial y para la recuperación de la conectividad de los ríos, demasiadas veces troceados con infraestructuras y obras hidráulicas, que, si bien un día pudieron ser necesarias, hoy en día están obsoletas o fuera de uso". "La crisis climática que vivimos es también una crisis de la biodiversidad, van juntas, no se pueden entender como si fueran independientes la una de la otra", ha afirmado. Por ello, "hay que darle oportunidades a la naturaleza y buscar soluciones para crear entornos más habitables".

'EFECTO KANTAURIBAI EFEKTUA'

Durante la apertura de la jornada, Gómez ha presentado el vídeo 'Efecto Kantauribai Efektua' en el que se muestran los hitos más importantes de este proyecto en Navarra y se recrea cómo quedaría el cauce del río tras el derribo de una presa.

Además de las demoliciones, otras actuaciones destacadas son la instalación de sistemas de control y seguimiento automatizado de las especies de peces migradores que permitan su monitorización con mínima intervención humana; la "restauración y mejora" de los hábitats naturales y los hábitats de las especies; la mejora del estado de conservación de la margaritifera (molusco) en los ríos incluidos en el proyecto a través de un programa de refuerzo de poblaciones y traslocaciones; y la mejora del estado de conservación del desmán ibérico y visón europeo en los ríos incluidos en el proyecto, mediante la mejora de la conectividad de sus poblaciones (actuaciones de eliminación y permeabilización de obstáculos en el cauce y restauración de la vegetación de ribera), y mediante acciones directas para reducir las principales amenazas para los últimos núcleos de desmán y visón europeo.

Asimismo, el proyecto contempla el control y/o erradicación de las especies exóticas invasoras (visón americano, coipú, rata almizclera y distintas especies de flora) presentes en los ríos incluidos en el proyecto y que afectan directamente a la conservación de las especies y hábitats objetivo; así como la creación de un organismo que permita la coordinación internacional para la gestión y seguimiento de las especies de peces migradores entre las tres regiones por las que discurre la cuenca del Bidasoa.

El presupuesto total del proyecto asciende a 10.858.333 euros, con una cofinanciación de la Unión Europea a través del Programa LIFE del 60% (6.514.995 euros) y su ejecución se extiende del 1 de octubre de 2022 al 30 de septiembre de 2027.

Esta actuación es una continuación y evolución del recientemente finalizado LIFE Irekibai que ha servido para la mejora del estado de conservación de los hábitats y especies fluviales de los ríos Bidasoa y Leitzaran.

ENTIDADES SOCIAS

El proyecto, que cuenta con un presupuesto cercano a 11 millones de euros, cuenta con las siguientes entidades asociadas: GAN-NIK; Confederación Hidrográfica del Cantábrico; Diputación Foral de Gipuzkoa; Agencia Vasca del Agua-Ura Agentzia; los ayuntamientos de Donostia-San Sebastián y de Errenteria; Iberdrola, Centro Tecnológico Agrario y Agroalimentario (ITAGRA); Conservatoire Dèspaces Naturels de Nouvelle-Aquitaine (CEN NA); Groupe de Recherche et d'Etudes pour la Gestion de l'Environment (GREGE); Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (INRAE), Scimabio interface; y la agencia EFE. Otras entidades asociadas al proyecto son el Ayuntamiento de Hernani, Communauté d'agglomération Pays Basque, CPIE Seignanx et Adour y la Fédération des Pyrénées-Atlantiques pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

La ejecución de este proyecto LIFE contribuirá a la Estrategia sobre Biodiversidad de la Unión Europea que pretende mejorar el estado o las tendencias de conservación de al menos un 30% de los hábitats y especies protegidos de la UE que en la actualidad no presentan un estado favorable y recuperar al menos 25.000 km de ríos.