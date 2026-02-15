El mercadillo de Landaben programa, hasta junio, cuatro actuaciones musicales los primeros domingos de mes

Archivo - Actuación musical en el mercadillo de Landaben. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tradicional mercadillo de Landaben retoma este semestre sus actividades culturales, los primeros domingos de mes. En cada cita, uno de los grupos del catálogo Aktua de actuaciones culturales no profesionales de Pamplona llevará su música y danzas hasta el espacio, a partir de las 12.30 horas, para amenizar la estancia entre los puestos. La iniciativa está a cargo de la asociación de comerciantes ACAN, en colaboración con el Ayuntamiento de Pamplona.

Los grupos previstos son la Fanfarre Txirdil, que actuará el domingo 1 de marzo; el 5 de abril, la música llegará con la Agrupación musical fanfarre FANFARXAR; el 3 de mayo, la actuación será de Iruña Taldea Fanfarre; y el 7 de junio, interpretará música y baile el Grupo de danzas Santiago Apóstol. La duración prevista de las actuaciones es de una hora y los grupos recorrerán las distintas calles que albergan puestos del mercado, informan desde el Ayuntamiento de Pamplona.

El mercadillo de Landaben se celebra todos los domingos del año, entre las 9 y las 14.30 horas, con excepción de los meses de julio y agosto. En los puestos se pueden encontrar productos como fruta y verdura fresca, ropa, calzado, juguetes, plantas, productos de marroquinería, cosmética, etcétera. Los puestos, divididos en dos zonas, una con 75 puestos de alimentación y comestibles y otra con 72 puestos de otros productos no alimentarios, se ubican en las calles B, L, C y K del polígono de Landaben.