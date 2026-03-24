La Mesa del Congreso rechaza dar trámite a la enmienda de UPN para derogar la Transitoria Cuarta

Archivo - El diputado de UPN en el Congreso, Alberto Catalán. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Mesa del Congreso de los Diputados ha rechazado este martes dar trámite a la enmienda que presentó UPN para suprimir de la Constitución la Disposición Transitoria Cuarta, que recoge un mecanismo para la posible incorporación de Navarra a Euskadi.

UPN había presentado esta propuesta como una enmienda a la proposición de reforma de la Constitución para que la isla de Formentera elija un senador propio, con independencia del que elija la isla de Ibiza.

Los servicios jurídicos de la Cámara Baja planteaban inadmitir la enmienda de UPN "de conformidad con la jurisprudencia constitucional en la materia, por exceder de modo manifiesto el objeto de la iniciativa original, constituyendo de facto una iniciativa de reforma constitucional distinta, para la cual se requiere la legitimación contemplada en el artículo 146 del Reglamento del Congreso".

Dicho artículo del reglamento establece que los proyectos y proposiciones de reforma constitucional como la planteada por UPN "se tramitarán conforme a las normas establecidas en este Reglamento para los proyectos y proposiciones de ley, si bien éstas deberán ir suscritas por dos grupos parlamentarios o por una quinta parte de los miembros de la Cámara". En este caso, no se cumplían ninguno de los requisitos.

Así, atendiendo al informe de los servicios jurídicos, la Mesa de la Cámara -integrada por diputados de PP, PSOE y Sumar- ha decidido inadmitir por unanimidad la enmienda de UPN, por lo que no se llegará a debatir la propuesta de supresión de la Disposición Transitoria Cuarta.

En la misma línea, la Mesa de la Cámara ha rechazado otras once enmiendas presentadas por el PNV para reformar la Constitución a través de la proposición relativa a Formentera. En concreto, el PNV planteaba suprimir el artículo 155 que permite intervenir gobiernos autonómicos y proponía también poner límites a la inviolabilidad del rey. También planteaba "reconocer y garantizar el derecho a decidir" de la ciudadanía vasca, condicionando su ejercicio a un pacto con el Estado.

Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que algunos de los planteamientos del PNV deben seguir el procedimiento agravado de reforma previsto en la Constitución y otros, además, exceden "de modo manifiesto la iniciativa original, constituyendo de facto una iniciativa de reforma constitucional distinta, para la cual se requiere la legitimación contemplada en el artículo 146 del Reglamento del Congreso".