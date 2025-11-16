Mesa y Junta tramita este lunes la modificación de la Ley de Transparencia que crea un registro de 'lobbies'

PAMPLONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra inicia este lunes, en su sesión ordinaria, la tramitación del proyecto de Ley Foral por el que se modifica la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Entre otras medidas, esta iniciativa plantea la creación de un registro de grupos de interés o 'lobbies'.

Igualmente, se dará trámite a una moción de Geroa Bai por la que se insta al Gobierno central a modificar el artículo 4 Planificación Eléctrica de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para incluir la "territorialización como elemento objetivo -y decisorio- para las planificaciones a realizar".

Por su parte, UPN ha registrado una iniciativa que insta al Gobierno de Navarra a implantar un Sistema Foral Integrado de Prevención, Gestión e Indemnización ante Enfermedades de Categoría A, con participación de Agroseguro.

La Mesa y Junta también valorará realizar sesiones de trabajo con representantes de Amnistía Internacional para que expongan "la situación crítica de hambruna y violencia extrema que atraviesa Sudán"; y con BDZ Nafarroa para que explique "los últimos acontecimientos con respecto al proyecto de CAF en Jerusalén".

El orden del día incluye, además, varias preguntas, tanto orales como escritas, sobre, entre otros temas, sobre la "revisión de la política de declaración de zonas de mercado tensionado" así como por las causas de los "retrasos" del contrato de concesión de la ampliación de la 1ª fase del Canal de Navarra.

A la sesión de este lunes se ha remitido la Memoria del Consejo de Estado correspondiente al año 2024 e información sobre las modificaciones presupuestarias realizadas por la Administración de la Comunidad foral en el mes de octubre. Asimismo, se abordarán sendos cambios de portavocía del PP en la Comisión de Desarrollo Rural y Medio Ambiente y de EH Bildu en la Comisión de Cultura y Turismo.

Finalmente, la Mesa y Junta de Portavoces votará una propuesta de declaración institucional por la que el Parlamento de Navarra se suma a la conmemoración del Día Mundial de los Derechos de la Infancia.