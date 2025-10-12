Mesa y Junta vota este lunes una declaración por el segundo aniversario de los atentados de Hamás del 7 de octubre

PAMPLONA, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra votará este lunes, en su sesión ordinaria, una propuesta de declaración institucional, planteada por la Presidencia de la Cámara, con motivo del segundo aniversario de los atentados terroristas de Hamás del 7 de octubre de 2023. También se votarán otras dos declaraciones de adhesión a la conmemoración del Día del Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH) y la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.

Por otro lado, UPN ha solicitado la comparecencia de la consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, para que explique los expedientes relativos a las licitaciones de las obras en el Parque Sendaviva, financiadas con fondos públicos del Instituto Navarro de Deporte y Actividad Física (INDAF). Los regionalistas quieren, igualmente, que el consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, José Mª Aierdi, informe sobre la situación actual de las aguas del río Ultzama. EH Bildu, por su parte, ha pedido que la consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro, exponga las conclusiones del 'Informe sobre la vivienda en Navarra 2024'.

A la Mesa y Junta se ha remitido, igualmente, las alegaciones de la Dirección General de Intervención del Departamento de Economía y Hacienda en respuesta a los informes remitidos por la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra.

En la sesión de este lunes también se tramitará un proyecto de Ley Foral para la concesión de un suplemento de crédito de 42.500 euros y de créditos extraordinarios de 1.791.378 euros en varios departamentos del Gobierno de Navarra; así como una proposición de ley de UPN de regulación de la certificación y comercialización de créditos de carbono en los sectores agrícola, ganadero y forestal.

En el apartado de las mociones, el PPN ha registrado sendas mociones que instan al Gobierno de Navarra a celebrar el acto de entrega del Premio Príncipe de Viana en el Monasterio de San Salvador de Leyre, y a "mantener fuera del espacio de la educación pública" de la Comunidad foral "cualquier mensaje de marcado cariz político".

UPN, por su parte, quiere instar, por un lado, al Gobierno de España a "reforzar y mejorar" el servicio que presta la oficina extranjería de Navarra y, por otro, al Gobierno foral a presentar en el plazo de 4 meses una Ley Foral reguladora del tercer sector de acción social. Y Geroa Bai ha presentado una moción que llama a "potenciar la cooperación transfronteriza" y "reforzar" la participación en la Eurorregion EuskadiNueva Aquitania-Navarra.

Finalmente, Vox ha presentado dos iniciativa relacionadas con la inmigración. La primera insta a los gobiernos español y navarro a la "remigración de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente", mientras que la segunda insta al Ejecutivo foral a realizar a los menores migrantes no acompañados bajo su tutela "pruebas periciales exhaustivas para determinar fielmente su edad".