Miguel Cuesta González, elegido miembro del Patronato de la Fundación CAN por parte del pleno del Parlamento de Navarra. - MIGUEL OSÉS-PARLAMENTO DE NAVARRA

PAMPLONA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Parlamento ha elegido este jueves a Miguel Cuesta González como miembro del Patronato de la Fundación Caja Navarra, órgano en el que la Cámara tiene derecho a nombrar cinco representantes, dos más de los que le correspondía antes de la modificación de la ley foral 2/2014 materializada en 2022.

Miguel Cuesta González, abogado y exdirectivo de Osasuna, ha sido propuesto por el PSN. Ha recabado el apoyo añadido de EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, hasta sumar un total de 30 votos. Se han registrado 20 votos en blanco, que se corresponden con la posición política de UPN, PPN, Vox y la parlamentaria no adscrita. La condición de miembro del Patronato tendrá una duración de seis años.

La elección, por mayoría simple, se ha llevado a cabo mediante votación secreta por papeletas. La de Cuesta González ha sido la única candidatura formalizada.

La presidencia del Patronato, cuya composición será "lo más paritaria posible", se elige entre sus miembros por mayoría absoluta, en votación secreta.

Además de las facultades asociadas al gobierno, representación y administración de la Fundación, los patronos asumen la custodia de la documentación generada desde la creación de la entidad que da origen a la fundación especial, incluidas las gestiones de recuperación que, por su procedencia, le pudieran corresponder.

Asimismo, deben articular un protocolo de acceso para hacer efectiva la puesta a disposición del Parlamento y del resto de instituciones públicas de Navarra el conjunto de legajos bajo su protección.

Según los estatutos de Fundación Caja Navarra, el Patronato está compuesto por nueve miembros. El Parlamento de Navarra nombra a cinco, el Gobierno de Navarra designa directamente a tres (dos menos) y el Ayuntamiento de Pamplona, que mantiene su cuota, elige el restante.

El Pleno del Parlamento de Navarra aprobó en 2022 por unanimidad la modificación de la ley foral 2/2014, por la que se regulan los órganos rectores de determinadas fundaciones, con el fin de procurar un nuevo régimen normativo que facilite un mayor control y participación públicos, de conformidad con las reglas de transparencia.

En atención a su origen y singularidad, el Parlamento estimó oportuno otorgar a la Fundación Caja Navarra (heredera de la CAN) un régimen diferente al de las fundaciones ordinarias, una vez que dejó de cumplir con los requisitos que la normativa de cajas de ahorro y fundaciones bancarias exige para ser una fundación bancaria.