Miles de personas se suman a la Korrika a su paso por la Comarca de Pamplona

El alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, recibe el relevo de la Korrika 2026 en la plaza Consistorial. - EUROPA PRESS

PAMPLONA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

Miles de personas se han sumado a la 24 edición de la Korrika, la carrera en favor del euskera, que este domingo ha recorrido diferentes localidades de la Comarca de Pamplona. A su llegada a la capital navarra, en la plaza Consistorial, algunas personas han portado carteles y banderas con mensajes de apoyo a los presos de ETA, igual que está ocurriendo en otros puntos del recorrido por Navarra.

Al mediodía, cientos de personas se congregaban en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona a la espera del paso de la carrera, que coincidía con el kilómetro adquirido por el Consistorio. Se han podido ver varias ikurriñas, banderas de Navarra y Palestina, y se ha coreado durante estos momentos de espera 'Hemen gaude euskararen alde' (Estamos aquí por el euskera).

Allí esperaba también el alcalde de la ciudad, Joseba Asiron, acompañado de varios concejales de EH Bildu así como el edil de Contigo-Zurekin, Txema Mauleón. Sobre las 15 horas han llegado a la plaza, desde la calle San Saturnino, las furgonetas que abrían la marcha. Le seguían cientos de personas, precedidas por la pancarta de la Korrika, entre los aplausos de los asistentes. En ese momento, Asiron ha cogido el testigo y ha continuado con la carrera, a la que se ha sumado miles de personas, todas ellas coreando 'Tipi-tapa, korrika'.

La carrera ha pasado este domingo por diferentes localidades de la Comarca de Pamplona como Noáin, Barañáin, Berriozar, Villava, Ansoáin, Burlada, Huarte, Sarriguren o Mutilva. A lo largo del día ha entrado y salido de Pamplona, recorriendo sus barrios. Así, sobre las 5 de la madrugada ha llegado a Etxabakoitz y ha abandonado la ciudad por Landaben, para regresar a media mañana por el barrio de la Txantrea. Sobre las 13 horas ha vuelto a entrar en la capital por Erripagaña y abandona definitivamente Pamplona esta tarde por Landaben para continuar su recorrido por otras localidades navarras.

COVITE RECHAZA LOS MENSAJES DE APOYO A ETA

La presencia de carteles y fotografías en apoyo a presos de ETA durante la Korrika ha sido rechazada por el Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), que ha censurado que se "instrumentalice" la Korrika "para mostrar públicamente su apoyo incondicional a los asesinos de ETA".

Según ha lamentado en una publicación en la red social X, a su paso por el barrio pamplonés de la Txantrea, el testigo de la Korrika lo ha recogido "un niño con una camiseta con la foto del asesino de Tomás Caballero, Patxi Ruiz", mientras que a su lado otra personas exhibía la imagen de "Alberto Viedma Morillas, asesino de Tomás Caballero y Francisco Casanova".

Este hecho ha sido criticado, también, por la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, quien, en esta misma red social, ha lamentado los carteles con imágenes de los asesinos de Tomás Caballero protagonizando "la cabecera de la Korrika". "Pero Asiron la apoya, participa y dice no se puede responsabilizar de esto a la organización, porque son reivindicaciones particulares, igual que animar a un equipo de fútbol", ha reprochado.