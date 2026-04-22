El Ministerio autoriza la interrupción temporal y la nueva licitación del servicio de alquiler de bicicletas de Pamplona

Archivo - Servicio de alquiler de bicicletas eléctricas del Ayuntamiento de Pamplona. - EUROPA PRESS - Archivo

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Pamplona ha recibido una comunicación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que autoriza tanto la interrupción temporal del servicio público de bicicletas eléctricas compartidas como la puesta en marcha de la nueva licitación del servicio.

"Así, se dará cumplimiento al objetivo de la subvención concedida en su día dentro de la convocatoria de ayudas a municipios para la implantación de zonas de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano, financiadas con fondos Next Generation EU", explican en una nota de prensa desde el Consistorio.

De esta forma, el Ayuntamiento de Pamplona mantiene la concesión de esas ayudas, aunque se le recuerdan "sus obligaciones en cuanto al cumplimiento en tiempo y forma de los hitos a los que se encuentra comprometido (...) en los términos de la memoria técnica presentada, así como las restantes obligaciones en materia de ejecución y justificación de la subvención".

El Ayuntamiento registró el pasado 20 de marzo un escrito comunicando la interrupción del servicio de bicicleta eléctrica compartida, "provocado por el cese unilateral en la prestación del servicio por la parte de la empresa Ride On Pamplona", solicitando la autorización formal para proceder a dicha interrupción. La resolución remitida reconoce el cumplimiento de la "obligación de comunicar inmediatamente cualquier modificación de las condiciones inicialmente informadas".

El Ayuntamiento de Pamplona remitió como anexos las solicitudes de restablecimiento económico del sistema, la resolución de mutuo acuerdo del contrato y la orden de continuidad, los avisos remitidos a Ride On Pamplona y un informe jurídico.

Respecto a la sustitución del sistema de bicicleta eléctrica compartida por otro sistema nuevo y a la adquisición nuevos bienes, la comunicación del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible señala que "la sustitución de los mismos podrá tener lugar siempre que se haga por otros bienes que sirvan en condiciones análogas al fin para el que se concedió la subvención y este uso se mantenga hasta completar el periodo establecido, y que tal sustitución sea autorizada por la administración concedente", tal y como ocurre con la resolución recibida.