El Ministerio premia a 7 bibliotecas municipales de Navarra en la XXV Campaña de Animación a la Lectura María Moliner

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete proyectos de animación a la lectura presentados por bibliotecas municipales de Navarra han resultado galardonados por el Ministerio de Cultura, en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en la XXV edición de los Premios María Moliner.

En concreto, se han reconocido siete propuestas de la Comunidad foral, a las que se les concede un premio de 2.777,77 euros a cada una. El importe total con el que han sido galardonadas asciende a 19.444,39 euros.

Las propuestas navarras seleccionadas son 'El lugar mágico donde habitan los libros' (Ayegui), 'Juntos hacia un horizonte común' (Cascante), 'Falces lee: del Pilón a la Biblioteca Públicas' (Falces), 'Entre libros y personas: la Biblioteca de Lerín, lugar de encuentro y saberes' (Lerín), 'La biblioteca no se apaga nunca' (Mélida), 'Trenzando relaciones' (Mendavia), 'La agenda de la biblioteca' (San Adrián).

El objetivo es premiar los mejores proyectos de animación a la lectura dirigidos a la ciudadanía, especialmente a colectivos con dificultades para el acceso a la misma, en cualquiera de las lenguas oficiales de la comunidad respectiva y con especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes.

De los 562 municipios de toda España que han participado en la edición de este año, 331 bibliotecas han sido premiadas con 2.777,77 euros y, entre ellas, los diez mejores proyectos verán incrementado el importe hasta los 10.000 euros. El premio será destinado principalmente a la compra de libros y/o publicaciones periódicas por parte de las bibliotecas públicas.

El programa, financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, cuenta con una inversión total de 1,1 millones euros.

Esta iniciativa "presenta una gran importancia estratégica en el acceso al libro y la lectura, ya que aproximadamente la mitad de la población española reside en municipios de menos de 50.000 habitantes".

El objetivo de la campaña es, "siguiendo el ideal de la propia María Moliner, que cualquier lector en cualquier lugar pueda conseguir el libro que le interese".

La selección de los proyectos se ha llevado a cabo "de acuerdo con criterios como la claridad e interés del proyecto para la animación lectora, la buena planificación y viabilidad, así como la originalidad e innovación y las actividades de integración social que contenga la propuesta y con una especial atención a los municipios de menos de 5.000 habitantes".