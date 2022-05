El ministro Subirats destaca que el sistema universitario de Navarra "funciona muy bien"

Archivo - El ministro de Universidades, Joan Subirats, en una imagen de archivo. - Edu Botella - Europa Press - Archivo

Plantea en Pamplona que las universidades so sean solo para alumnado joven sino enfocadas a "todas las edades"

El ministro de Universidades, Joan Subirats, ha afirmado este viernes en Pamplona que el sistema universitario de Navarra "funciona muy bien" y ha valorado que la Comunidad foral es la primera de España en la clasificación de graduados trabajando y afiliados a la Seguridad Social.

"En Navarra y en Pamplona podéis estar contentos con el nivel de las universidades. El nivel de impacto de la universidad aquí es altísimo", ha destacado Subirats durante su participación en el Foro Ser Navarra, organizado por la Cadena Ser.

Al foro han asistido, entre otros, el rector de la Universidad Pública de Navarra, Ramón Gonzalo; la rectora de la Universidad de Navarra, María Iraburu; la directora de la UNED Pamplona, Carmen Jusué; el presidente del Parlamento de Navarra, Unai Hualde; el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti; el consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno foral, Juan Cruz Cigudosa; y representantes de todos los grupos del Parlamento de Navarra.

El ministro ha ofrecido una conferencia con el título '¿Qué universidad necesitamos para este cambio de época?' y ha defendido que "hemos de poner a las universidades al nivel del cambio de época en el que estamos, que estén preparadas para el futuro y recuperen algunos de los déficit que puedan tener, sabemos que podemos tener un nivel de capacidad instalada enorme, con un nivel de calidad universitario muy alto".

En ese sentido, ha explicado que España cuenta con más de 80 universidades que tienen más de 2 millones de estudiantes, más de 150.000 profesores, 70.000 trabajadores del personal administrativo, y campus en 200 ciudades del país. "Es una capacidad instalada en términos de empresa espectacular y la gran pregunta es cómo planteamos el futuro de las universidades", ha afirmado.

En el caso de las universidad públicas, ha explicado que son 50 en España y ha planteado que es una cifra "razonable". "No creo que haya necesidad por definición de crear más universidades. Más que crear nuevas universidades, es importante que se abran a nuevos públicos y que tengan la aspiración de dirigirse no solamente a su entorno sino a nivel internacional también", ha afirmado.

Así, Joan Subirats ha abogado por pasar de "una universidad para una edad a una universidad para todas las edades, incorporar las universidades en la formación para toda la vida, con un sistema de títulos mucho más adaptables".

El ministro ha explicado que el 94% de los alumnos de las universidades tiene menos de 30 años, "hay una concentración enorme en un tipo determinado de público, que además demográficamente va a bajar un 20% en los próximos años, pero el conocimiento lo necesitamos para toda la vida".

Joan Subirats ha planteado que "la universidad debería tener un papel esencial en un momento de cambio en el cual hay una idea de fondo que claramente es errónea, hemos pensado que había una etapa para formarse, una etapa para trabajar y otra para descansar". "Siempre mis padres me decían 'estudia duro ahora porque lo que estudies ahora te servirá para toda la vida', y ahora el mensaje es que si quieres trabajar de algo tienes que estar estudiando toda la vida", ha dicho.

También ha abogado por dotar de mayor financiación pública al sistema universitario y ha explicado que el compromiso del Gobierno es llegar a la media de la Unión Europea, que se sitúa en el 1% del PIB.

Por otro lado, ha destacado la importancia de "cambiar y revitalizar el papel de la docencia". "No podemos ser una academia, no podemos solo formar, sino que hay que seguir investigando, pero no solo investigar, porque también hay que seguir formando, pero esa docencia tiene que actualizarse también para recuperar un marco formativo que esté a la altura de los tiempos", ha afirmado.