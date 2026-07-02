El MITECO otorga 3,5 millones a tres proyectos navarros para sustituir los combustibles fósiles por renovables

Foto de archivo de unas placas solares. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), ha otorgado 3.586.519,98 euros a tres proyectos navarros dentro de la segunda convocatoria del programa Renocogen 2, para sustituir los combustibles fósiles por renovables en plantas de cogeneración. En total, se han adjudicado 20 millones de euros provenientes de fondos NextGenEU del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) a 11 proyectos.

En el caso de Navarra, se trata de una iniciativa para la instalación renovable con energía fotovoltaica e hidrotermia en Villatuerta, que va a recibir 1.487.459,10 euros; un proyecto para la instalación fotovoltaica y almacenamiento argal en Lumbier, dotado con 908.948,88 euros, y otra iniciativa de forrajes en Ribaforada para energía fotovoltaica y almacenamiento eléctrico que va a recibir 1.190.112 euros. Navarra es la Comunidad con más proyectos seleccionados en esta convocatoria, según ha informado la Delegación del Gobierno en la Comunidad foral.

El objetivo de esta línea de ayudas, la segunda de sus características, es favorecer la autonomía estratégica y energética del sistema y reducir costes y dependencia de los combustibles fósiles en la industria. De este modo, se estima que la convocatoria repercutirá en un ahorro de más de 34 millones en el sistema eléctrico, lo que supone una ratio de ahorro respecto al coste de las ayudas de 1,7 euros por cada euro invertido.

Asimismo, a través de estos proyectos se incentivará la instalación de 21,3 MW de potencia eléctrica, y 17,3 MW de potencia térmica producidos con renovables.

El impulso a la producción eléctrica y térmica renovable reportará igualmente importantes beneficios socioeconómicos para las comunidades locales en términos de empleo y tejido industrial, y supondrá una reducción de las emisiones de CO2. Contribuirá de esta manera a la descarbonización de la economía, en la línea con lo establecido en el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), la hoja de ruta española en esta materia hasta 2030.