Momento "mágico" e "inolvidable" para los lanzadores del chupinazo: "Se te saltan las lágrimas"

Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera prenden la mecha en representación de la Subdirección de Urgencias de Navarra del Chupinazo de San Fermín 2026, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El Chu - Eduardo Sanz Nieto / Europa Press

PAMPLONA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los lanzadores del chupinazo anunciador de los Sanfermines de 2026, Clint Jean Louis Fernández y Araceli Sergio Aguilera, subdirector del servicio de Urgencias y enfermera de la UVI móvil de Tafalla, respectivamente, han coincidido en afirmar que prender la mecha del cohete que ha dado comienzo a las fiestas de Pamplona ha sido un momento "mágico" e "inolvidable".

"Calor, emoción, sudor... Pero es que es un momento mágico, inolvidable", ha afirmado Clint Jean Louis Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación después de lanzar el chupinazo. Según ha explicado, ese momento ha sido "la pura magia". "Muy bonito, una pasada", ha señalado.

Clint Jean Louis Fernández ha afirmado que "esperaba algo diferente, único, pero claro, vivirlo es difícil de explicar". Los dos lanzadores se han quedado varios minutos "absorbiendo" el momento posterior al chupinazo. "Nos ha encantado todo", ha indicado, para destacar la "emoción" sentida y el "ver a la gente y sentirnos ahí con ellos".

"Me he acordado de todos los profesionales, me he acordado de la gente que está trabajando ahora. Me he acordado de mi familia, tengo familia aquí en Navarra, tengo en Inglaterra, tengo mis padres y mucha familia en Kenia, en Australia, en muchos sitios. Y amigos", ha añadido, tras subrayar que "los ensayos" del grito protocolario "en el coche y en la moto yo espero que han servido".

Aunque "hay que seguir con los dispositivos porque seguimos trabajando", ha esperado sacar tiempo para disfrutar de las fiestas. "Supongo que todos tenemos que ir un rato para descansar y disfrutar de la familia y de las fiestas. Y asimilar", ha apuntado, tras añadir que "son muchas emociones". "Pregúntame dentro de un mes a ver cómo ha sido. Pero ahora...", ha concluido.

Por su parte, Araceli Sergio ha señalado que "se pasa todo muy rápido, pero me ha dado tiempo de vivirlo y de disfrutarlo". "Sientes una emoción que se te saltan las lágrimas", ha manifestado. Según ha apuntado, "lo has visto muchas veces, yo también he estado alguna vez abajo, pero claro, como esto, desde el balcón, nunca". "Inimaginable, la verdad", ha dicho.

Ha remarcado que "nos hemos quedado ahí para ver todo". "La marea humana es increíble. Muy bien. Es que no te lo puedo describir. Muy bien", ha subrayado, tras destacar que "tenía encargos de acordarme de personas". "Me he acordado, he mirado para arriba, por supuesto. Me he tocado la oreja, que no sé si se ha visto, por otros encargos que tenía. Te acuerdas de todo el mundo. Se pasa todo un poco rápido. Te acuerdas de tus amigos, de tu familia, de tu hermana, de tus padres, de todo", ha indicado.

Ahora, ha continuado, "toca un poco de reposo", aunque "hoy vamos a disfrutar y luego ya empieza el trabajo que tenemos que hacer". También ha querido hacer una mención "a toda la enfermería navarra, a todas las enfermeras de mi servicio, del servicio de Urgencias extrahospitalarias y por supuesto a todos mis compañeros y compañeras del servicio de urgencias extrahospitalarias".

"La gente nos ha honrado mucho votándonos. Yo creo que también la gente vota mucho porque somos sanitarios y les vamos a tener que atender en algún momento de la vida y porque saben que hacemos nuestro trabajo con toda la dedicación y el cariño del mundo", ha afirmado.