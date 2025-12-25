Movember Tudela entrega más de 3.000 euros a la AECC en la Ribera para apoyar la investigación del cáncer de próstata. - AECC

PAMPLONA 25 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) en la Ribera ha recibido una donación de 3.062 euros por parte del movimiento Movember Tudela, una aportación que se destinará íntegramente a apoyar la investigación del cáncer de próstata.

La entrega del donativo fue realizada recientemente por los miembros del colectivo Carlos Moreno, Fernando Marín, Abilio Laguardia e Iker Caizán a la delegada de la AECC en la Ribera, Mamen Motilva, tras una jornada solidaria celebrada dentro del programa Inverduras de Tudela.

La Asociación Española contra el Cáncer en la Ribera ha trasladado en una nota "un agradecimiento sincero y profundo a Movember Tudela y a todas las personas, establecimientos colaboradores y participantes que han hecho posible esta iniciativa, que combina concienciación, compromiso social y solidaridad en torno a la salud masculina".

La jornada contó con la participación de alrededor de 50 tudelanos, que lucieron sus bigotes como símbolo del movimiento Movember, una iniciativa internacional nacida hace más de dos décadas para visibilizar el cáncer de próstata y testículos.

El programa incluyó un vermú solidario, una comida popular y un tardeo festivo, además de un punto informativo de la Asociación Española contra el Cáncer con venta de camisetas y calcetines conmemorativos.

Movember Tudela es una iniciativa surgida hace más de diez años en el ámbito de una cuadrilla de amigos y que, con el paso del tiempo, ha ido creciendo. Cada edición rinde también homenaje a Dani Abad, uno de sus impulsores, fallecido en 2020.

Desde la Asociación Española contra el Cáncer en la Ribera han valorado "el ejemplo de implicación ciudadana que representa Movember Tudela" y han animado a "seguir sumando esfuerzos para avanzar en la investigación, la prevención y el acompañamiento a las personas afectadas por el cáncer y a sus familias".