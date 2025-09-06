Moventis TCC acusa al comité de empresa de "impedir" a la plantilla votar la propuesta de mediación del Tribunal Laboral

Archivo - Imagen de un autobús urbano circulando por Pamplona - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS - Archivo

Asegura que se trata de "un acuerdo justo, equilibrado y sostenible" y llama a "desbloquear de inmediato la situación"

PAMPLONA, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Moventis TCC, adjudicataria del servicio de transporte urbano comarcal, ha acusado al comité de empresa de estar "silenciando a la plantilla, con intereses que nada tienen que ver con el convenio colectivo" e "impide" que "vote sobre la propuesta medidadora" del Tribunal Laboral de Navarra, "negándoles su derecho a decidir".

En una nota de prensa, la empresa ha destacado su "compromiso con el diálogo y la transparencia" y ha asegurado que la huelga en el servicio, "que comenzó como una reivindicación laboral, se ha transformado en una herramienta de presión sindical desproporcionada".

Según explica, el pasado 2 de septiembre, en el Tribunal Laboral de Navarra a solicitud de la parte social, se trasladó una propuesta de mediación "que ampliaba las mejoras ya ofrecidas por la empresa". Entre ellas, detalla, un incremento en los pluses nocturnos, la "mejora en las prestaciones por contingencias comunes", la vigencia del convenio hasta 2028, un cuarto día de asuntos propios y "diversas mejoras sociales".

"Con esta propuesta, el personal conductor de nueva contratación superaría los 36.000 euros, con un promedio de salarios cercano a los 40.000 euros y con una cantidad significativa de salarios por encima de los 45.000 euros, con una jornada laboral inferior a 37,5 horas semanales y 4 días de asuntos propios. Estos datos superarían en más de un 30% de salario al convenio provincial en Navarra además de aproximadamente 100 horas menos de trabajo", ha resaltado Moventis TCC.

"La ciudadanía de Pamplona y Comarca merece un transporte público fiable y digno, y la plantilla merece que se respete su derecho a decidir en asamblea", ha defendido.

Para la empresa, la propuesta actual constituye "un acuerdo justo, equilibrado y sostenible" y ha llamado a "desbloquear de inmediato la situación en beneficio de la plantilla y de la ciudadanía".