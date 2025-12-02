Moventis TCC valora "positivamente" las medidas presentadas por la Mancomunidad y reitera su "voluntad de acuerdo"

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Moventis TCC ha valorado "positivamente" las medidas presentadas por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona (MCP) para desbloquear el conflicto laboral en torno al servicio de transporte urbano comarcal y ha reiterado su "voluntad de acuerdo".

En un comunicado, la empresa ha agradecido "el esfuerzo, el apoyo y la implicación" de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona "en la búsqueda de soluciones que contribuyan a desbloquear el conflicto laboral que afecta al servicio de villavesas".

La compañía ha valorado "positivamente" el paquete de medidas presentado al comité de empresa, "en especial aquellas dirigidas a mejorar los tiempos de expedición y los descansos de la plantilla, lo que supone un esfuerzo económico adicional por parte de la entidad titular del servicio".

Estas decisiones, según han subrayado, "se inscriben en la línea de trabajo desarrollada en 2024 y 2025, con mayores inversiones, refuerzo de la flota, incremento de la supervisión del servicio y mejoras en la operativa diaria".

La compañía ha destacado que la última propuesta de convenio presentada por la dirección, "y ya conocida por la plantilla, sigue plenamente vigente y encima de la mesa".

A su juicio, se trata de una propuesta "equilibrada, elaborada tras meses de mediación y diálogo, y que tiene en cuenta tanto las peticiones planteadas por la parte social como la necesaria sostenibilidad económica y organizativa del servicio".

La empresa se compromete a "trabajar firmemente en este nuevo escenario, junto a MCP y con el comité de empresa, aportando su máxima colaboración, con la mayor objetividad posible, pensando en el interés de la plantilla, de las instituciones y, especialmente, de la ciudadanía usuaria del transporte público comarcal".

Moventis TCC también ha reiterado, "en el marco del compromiso adquirido por la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona", su objetivo de "alcanzar un acuerdo que permita poner fin al conflicto y consolidar un servicio de transporte público de calidad, estable y sostenible en el tiempo".