Movilizados hasta 68 equipos quitanieves ante la previsión de nevadas en Navarra a cualquier cota a partir del domingo

Archivo - El Gobierno moviliza hasta 89 quitanieves ante la previsión de nevadas a 300-400 metros en el norte y centro de Navarra - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través del departamento de Cohesión Territorial, ha activado un dispositivo de hasta 68 equipos quitanieves ante la previsión meteorológica que indica nevadas en la Comunidad foral a cualquier cota a partir del domingo día 4 de enero.

En concreto, entre las 00 horas y las 6 horas se prevé un desplome térmico generalizado y bajada brusca de la cota de nieve por encima de 400 metros en la mitad norte, pero con acumulados a partir de 500-600 metros. A partir de las 6 horas, la cota de nieve baja a 200-300 metros en gran parte de la Comunidad foral, mientras que a partir de las 18 horas y la madrugada del domingo al lunes día 5, la cota se desploma a nivel de suelo en toda Navarra.

Ante estas previsiones, el Gobierno de Navarra ha preparado los siguientes dispositivos: en el distrito de Aoiz, 18 equipos; en el de Estella-Lizarra están previstos 5; en el de Irurtzun otros 19 equipos; en Mugairi 8; en el distrito de Pamplona están previstos 10; y los 8 restantes en el distrito de Tafalla.

INFORMACIÓN DE CARRETERAS

El estado actualizado de las carreteras de la Comunidad foral puede consultarse en la web www.incidenciascarreteras.navarra.es y en el número de teléfono 848 423 500. También puede verse el estado de las vías en las cámaras web que el Gobierno de Navarra tiene dispuestas en las carreteras e infraestructuras principales.

El Gobierno recuerda a la ciudadanía extremar la precaución en los desplazamientos y adoptar las medidas necesarias de prevención.