MTorres y Casa de Misericordia, ganadores de los Premios Arizmendiarrieta Sariak Navarra 2026

Parte del jurado de los Premios Arizmendiarrieta Sariak Navarra 2026. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jurado de los Premios Arizmendiarrieta Sariak Navarra 2026, reunido este jueves, ha dado a conocer el fallo de la presente edición, reconociendo a MTorres en la categoría de Empresas y a Casa de Misericordia, en la categoría de Entidades sin ánimo de lucro.

Estos galardones, organizados por la Fundación Arizmendiarrieta junto con el Departamento de Industria y de Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, tienen como objetivo poner en valor a aquellas organizaciones que "destacan por integrar en su gestión principios humanistas, fomentando modelos empresariales centrados en las personas, la participación y el compromiso social".

En esta edición, el jurado ha querido subrayar especialmente la relevancia de "avanzar hacia organizaciones más inclusivas, sostenibles y participativas, capaces de generar valor económico sin renunciar al desarrollo humano y social". Los Premios Arizmendiarrieta reconocen a empresas y entidades "que no solo buscan resultados, sino que lo hacen desde una visión humanista, una cultura basada en la dignidad de las personas, la cooperación y la responsabilidad compartida".

En el caso de MTorres, el jurado ha destacado su trayectoria, su "capacidad de innovación en la gestión", así como "su cultura de empresa compartida y comprometida, su foco en las personas y su visión transformadora en positivo de la sociedad a través de la innovación constante".

Por su parte, Casa de Misericordia ha sido reconocida por su labor en el ámbito social, "su impacto positivo en la comunidad", así como por "su cultura de organización compartida, sus sistemas de gestión avanzada, la transparencia en la gestión y sus valores y propósito corporativo".

El proceso de selección se ha llevado a cabo mediante un sistema de evaluación independiente, "que garantiza el rigor y la objetividad en la valoración de las candidaturas", teniendo en cuenta tanto los resultados como las prácticas organizativas y el impacto social de las entidades participantes.

La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 22 de mayo a las 13.00 horas en la Cámara de Comercio de Navarra, en un acto presidido por los consejeros del Gobierno de Navarra Mikel Irujo y Carmen Maeztu.